Mozambik'te bir hapishaneden çok sayıda mahkum firar etti

Mozambik'in Maputo şehrinde bulunan maksimum güvenlikli bir hapishanede tutulan mahkumlardan pek çoğu firar etti.

Ajans Haberleri 25.12.2024 23:55 Giriş: 25.12.2024 23:55

Güncelleme: 26.12.2024 00:15 Kaynak: AA

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