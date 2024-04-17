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Mozambik'te teknenin alabora olması sonucu aynı aileden 8 kişi hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 17.04.2024 15:32
  • Giriş: 17.04.2024 15:32
  • Güncelleme: 17.04.2024 15:33
Kaynak: AA
Mozambik'te teknenin alabora olması sonucu aynı aileden 8 kişi hayatını kaybetti

Mozambik'te olumsuz hava koşulları ve aşırı yük nedeniyle bir teknenin alabora olması sonucu, aynı aileden 8 kişi yaşamını yitirdi.

Mozambik Haber Ajansı'na göre, ülkenin orta bölgesinde yer alan Zambezi Nehri'nde bir tekne, olumsuz hava koşulları ve aşırı yük nedeniyle alabora oldu.

Olayda, teknede bulunan aynı aileden 8 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan ülkede 8 Nisan'da feribotun batması sonucunda aralarında çocukların da bulunduğu 90'dan fazla kişi ölmüştü.

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