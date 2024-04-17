Mozambik'te teknenin alabora olması sonucu aynı aileden 8 kişi hayatını kaybetti

Mozambik'te olumsuz hava koşulları ve aşırı yük nedeniyle bir teknenin alabora olması sonucu, aynı aileden 8 kişi yaşamını yitirdi.

Mozambik Haber Ajansı'na göre, ülkenin orta bölgesinde yer alan Zambezi Nehri'nde bir tekne, olumsuz hava koşulları ve aşırı yük nedeniyle alabora oldu.

Olayda, teknede bulunan aynı aileden 8 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan ülkede 8 Nisan'da feribotun batması sonucunda aralarında çocukların da bulunduğu 90'dan fazla kişi ölmüştü.