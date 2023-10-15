Mozambik'teki yerel seçimleri iktidar partisi kazandı

Mozambik'te 11 Ekim'de yapılan seçimlerde, yerel yönetimlerin çoğunu iktidardaki Mozambik Kurtuluş Cephesi (Frelimo) kazandı.

Mozambik Seçim Komisyonunun resmi olmayan verilerine göre, iktidar partisi Frelimo'nun adayı başkent Maputo'da oyların yaklaşık yüzde 58'ini aldı.

Frelimo, ülke genelinde 65 belediyeden 45'ini kazandığını açıklarken, bazı bölgelerde oy sayım işlemleri henüz tamamlanmadı.

1975'ten bu yana ülkeyi tek başına yöneten iktidar partisinin kaybettiği büyük kentlerden biri ise Beira oldu. Beira kentini yüzde 58 oyla muhalefetteki Mozambik Demokratik Hareketi'nin adayı kazandı.