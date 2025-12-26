MS atağı geçiren Kahraman'a ilacının verilmediği iddiası Meclis gündeminde

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, MS hastası Tayfun Kahraman'ın cezaevinde ilacının verilmediği iddiasını Meclis gündemine taşıdı. Çömez, uygulamayı "insanlık dışı" olarak nitelendirdi.

Çömez, MS hastası Tayfun Kahraman'ın cezaevinde yaşadığı sağlık sorunlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çömez, Kahraman'ın ilaçlarının verilmediği iddiasını Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yazılı olarak yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sundu.

Çömez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sizde hiç mi insanlık yok? MS hastası olduğu bilindiği halde, Ağustos 2024’te Tayfun Kahraman güneş altında bir cezaevi aracı içinde kelepçeleri sıkılı halde tam 23 dakika havalandırmasız bir şekilde bekletilerek son derece kötü bir muameleye maruz bırakılmıştı. Bunun için verdiğim soru önergesine gelen yanıtta 'sorumlular için soruşturma izninin verilmediği' ortaya çıkmıştı. Kendisini son ziyaret ettiğimde 'o günden beri kötü bir muameleye maruz kalmadığını' söylemişti. Yine ne oldu? MS atağı geçiren bir hastanın 'dağıtım saatinin geçtiği gerekçesi ile ilacının verilmemesi' de ne demek oluyor? Belli ki nöropatik ağrıları var. Siz MS atağı geçiren birinin ne kadar ciddi bir acı ve ağrı çektiğini biliyor musunuz? Saat atlanmasının ağrıyı ne kadar şiddetlendireceğinden haberiniz var mı? İlaçların gecikmesinin kalıcı hasarlara neden olabileceğinin farkında mısınız? Bu korkunç uygulamayı Meclis gündemine taşıyor, sorumluların hesap vermesini istiyoruz!"