MS atağı geçiren Tayfun Kahraman için tepki: "Başımıza gelenlerin sorumluluğu kimde?"

Meriç Demir Kahraman, Gezi Davası'ndan cezaevinde tutuklu olan eşi şehir plancısı Tayfun Kahraman’ın geçtiğimiz gün MS atağı geçirerek hastaneye kaldırıldığını ve ilaç dağıtım saatinde hastanede olması nedeniyle ilacını da alamadığını söyleyerek yaşananlara isyan etti.

Gezi Davası nedeniyle 43 aydır cezaevinde bulunan ve MS hastası olan şehir plancısı Tayfun Kahraman’ın durumuna ilişkin bilgiyi eşi Meriç Demir Kahraman sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile paylaştı.

"Tayfun’u bugün 1 saat cam ardından acı içinde gördüm" diyen Kahraman, Tayfun Kahraman’ın geçtiğimiz gün MS atağı geçirerek hastaneye kaldırıldığını ve ilaç dağıtım saatinde hastanede olması nedeniyle ilacını da alamadığını ifade etti.

Kahraman, "Tüm geceyi ağrı içinde bir başına geçirmiş. Hastaneye tekrar sevki ve yatışı planlanıyor. Ne yapalım biz? Kime anlatalım derdimizi? Tayfun’un 4 senedir haksızca içinde barındırıldığı fiziksel ve psikolojik yaşam koşullarının hastalığının bugün geldiği seyre etkilerini hangi mahkeme değerlendirecek? Nereye başvuralım?” sorularını yöneltti.

Tayfun Kahraman’ın Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hak ihlali kararına rağmen tahliye edilmediğini hatırlatan Meriç Kahraman, "Masalarında Tayfun’un hastalığının ilerlediğine dair heyet raporu olmasına rağmen, AYM kararını uygulamayıp Tayfun’u tahliye etmeyenlerin ve hiç böyle bir şey olmamış gibi susanların hiç mi vicdanı yok, bu nasıl insanlık?" ifadelerine yer verdi.

"ÇOK AĞIR VE SANCILI BİR SÜREÇ YAŞIYOR"

Meriç Demir Kahraman’ın açıklamasının tamamı şöyle:

"Tayfun’u bugün 1 saat cam ardından acı içinde gördüm! Anayasa Mahkemesi kararı uygulanmadığı için, masum yere hapiste olan eşim Tayfun Kahraman, sağlığını kalıcı biçimde etkileyecek çok ağır ve sancılı bir süreç yaşıyor. Oysa 4 senedir kimseye bir zeval gelmeden, geri dönüşü olmayan bir hasar almadan bu haksızlık bitsin diye dua ediyordum...

Tayfun geçirdiği MS atağı nedeniyle dün bütün gün daracık havasız bir ring aracı içinde oradan oraya götürüldü. Hastaneden koğuşuna geri götürüldüğünde ilaç dağıtım saati geçtiği için almak zorunda olduğu Neurotin adlı ilacı verilememiş! Tüm geceyi ağrı içinde bir başına geçirmiş! Hastaneye tekrar sevki ve yatışı planlanıyor!

"HİÇ Mİ VİCDANI YOK, BU NASIL İNSANLIK?"

Ne yapalım biz? Kime anlatalım derdimizi? Tayfun’un 4 senedir haksızca içinde barındırıldığı fiziksel ve psikolojik yaşam koşullarının hastalığının bugün geldiği seyre etkilerini hangi mahkeme değerlendirecek? Nereye başvuralım? Masalarında Tayfun’un hastalığının ilerlediğine dair heyet raporu olmasına rağmen, AYM kararını uygulamayıp Tayfun’u tahliye etmeyenlerin ve hiç böyle bir şey olmamış gibi susanların hiç mi vicdanı yok, bu nasıl insanlık?

Resmi gazetede yayınlanmış AYM kararına göre dışarıda olması gereken Tayfun neden zırhlı araç içinde gün boyu şehirlerarası yolculuk yaparak tahlil, tetkik ve takip altında kalıyor? Bizim daha ne yaşamamız gerekiyor? Bu kadar zulüm, bu kadar gaddarlığı nasıl sineye çekelim? Başımıza gelenlerin ve geleceklerin sorumluluğu kimde?"