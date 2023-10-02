MS hastası oyuncu Selma Blair'den Beyaz Saray'da engelli haklarına vurgu

ABD'li Multipl Skleroz (MS) hastası oyuncu Selma Blair, engelliler için çıkarılan yasaların önemine işaret etti.

Blair, Beyaz Saray'da Engelli Amerikalılar Yasası'nın (ADA) 30. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene, ABD Başkanı Joe Biden'ın eşliğinde, bastonu ve köpeğiyle katıldı.

Burada yaptığı konuşmada kendisini "gururlu bir engelli kadın" olarak nitelendiren Blair, 7 yaşından beri hastalığın semptomlarını taşıdığını ve 46 yaşında kendisine MS teşhisi konulduğunu belirtti.

Blair, engelli yasasının önemine işaret ederek, yasalar ve politikaların "engellilerin hayatlarının daha az değerli olduğu" gibi bir durumu yansıtmaması gerektiği mesajını verdi.

ABD Başkanı Biden da engelliler için yapılan yasal düzenlemelerin katkılarından bahsederek, bu kapsamda yaptıkları çalışmaları anlattı.

2018 yılında kronik sinir sistemi hastalığı Multipl Skleroz (MS) teşhisi koyulan Blair, 2021'de hastalığının "gerileme" döneminde olduğunu açıklamıştı.

Blair, "Cruel Intentions" ve Vivian karakterini canlandırdığı "Legally Blonde" filmleriyle üne kavuşmuştu.