MSB: 2022'de şehit olan Nurettin Tokyürek'in naaşına ulaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 7 Temmuz 2022'de hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in cenazesine ulaşıldığını bildirdi.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağaraya yönelik operasyonda 7 Temmuz 2022 tarihinde şehit olan ve tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in aziz naaşına ulaşılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."