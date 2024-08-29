Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

MSB, 3 sınava ilişkin sonuçları açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, 3 sınava ilişkin sonuçları açıkladı. MSB'den yapılan açıklamada, söz konusu sınavların sonuçlarına "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresinden ulaşılabileceği belirtildi.

Güncel
  • 29.08.2024 12:14
  • Giriş: 29.08.2024 12:14
  • Güncelleme: 29.08.2024 12:16
Kaynak: AA
MSB, 3 sınava ilişkin sonuçları açıkladı
Fotoğraf: AA

Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (SBÜ), Milli Savunma Bakanlığı (MSB) adına okutulmak üzere askeri öğrenci temini, engelli ve terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan statüsünde işçi temini ve açıktan sürekli işçi temini sınavlarının sonuçları açıklandı.

MSB'den yapılan açıklamada, söz konusu sınavların sonuçlarına "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresinden ulaşılabileceği belirtildi.

BirGün'e Abone Ol