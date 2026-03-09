MSB: 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri KKTC'ye konuşlandırıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemlerini Kuzey Kıbrıs'a konuşlandırıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güvenliğinin arttırılmasına yönelik yapılan kademeli planlamalar çerçevesinde; 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne konuşlandırılmıştır. Gelişmelere göre yapılacak değerlendirmeler neticesinde ihtiyaç duyulması hâlinde ilave tedbirler alınmaya devam edilecektir."

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, "Son gelişmeler kapsamında KKTC’nin güvenliğinin sağlanması için kademeli planlamalar yapılmaktadır. F-16 uçaklarının adaya konuşlanması değerlendirilen hususlardan biridir" demişti.