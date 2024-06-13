MSB: ABD'den F-16 tedariki için sözleşmeler imzalandı

Milli Savunma Bakanlığı, ABD'den F-16 tedariki konusunda "Sözleşmeler imzalanmıştır, detayları üzerindeki çalışmalar heyetler arasında sürdürülmektedir" açıklaması yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, ABD'den F-16 tedarikine ilişkin sözleşmelerin imzalandığını, detaylar üzerindeki çalışmaların heyetler arasında sürdürüldüğünü bildirdi.

Bakanlık kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'den F-16 tedarikiyle ilgili son duruma ilişkin soruları cevaplayan kaynaklar, "Sözleşmeler imzalanmıştır, detayları üzerindeki çalışmalar karşılıklı heyetler arasında görüşmeler vasıtasıyla sürdürülmektedir. Detaylar üzerinde verilecek kararlar sonrasında ortaya çıkacak ayrıntılar bilahare kamuoyuyla paylaşılacaktır" bilgisini verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz hafta Türkiye’nin ABD’den F-16 savaş uçakları alımı için teklif ve kabul mektubu imzaladığını duyurmuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, "Türkiye, F-16 alımı için teklif ve kabul mektubunu imzaladı. Bu satış, NATO ile ortak operasyon kabiliyetine bir yatırımdır ve ABD, Türkiye ve NATO ittifakının güvenlik çıkarlarını destekleyecektir. Bu satışın sonuca ulaşması biraz zaman aldı” demişti.

F-16 ANLAŞMASI SÜRECİ

Türkiye’nin süreç çerçevesinde ABD’den 40 adet yeni F-16 Blok 70 savaş uçağı ve mevcut filonun yenilenmesi için de 79 adet F-16 modernizasyon kiti satın alması planlanıyor. ABD yönetimi, Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğini onaylamasının ardından Türkiye’ye 20 milyar dolarlık F-16 savaş uçağının satışına desteklediğini açıklamış, ABD Başkanı Joe Biden da satışın onaylanması için ABD Kongresine çağrıda bulunmuştu.