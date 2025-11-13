MSB açıkladı: 20'nci şehidin naaşına ulaşıldı

Azerbaycan-Gürcistan sınırında radardan çıkmasının ardından düşen ve 20 askerin hayatını kaybettiği C-130 tipi askeri kargo uçağının enkazında kalan tüm askerlerin naaşına ulaşıldı.

MSB bugün yaptığı açıklamada, "Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında yapılan arama çalışmaları sonucunda 20'nci şehidimizin aziz naaşına ulaşılmıştır" dedi.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen TSK'ye ait C-130 tipi askeri kargo uçağı dün Gürcistan - Azerbaycan sınırında düşmüştü. Uçakta uçuş ekibiyle birlikte 20 personel bulunduğu açıklanmıştı.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı da askeri kargo uçağının, Gürcistan hava sahasına girdikten 27 dakika dakika sonra radar bağlantısının kesilmesinin ardından Azerbaycan sınırına 5 kilometre mesafede, Signagi bölgesinde düştüğünü belirtmişti.

Bakanlık, "Gürcistan Ceza Kanunu'nun 275 (IV) maddesi uyarınca, can kaybına neden olan hava taşımacılığı güvenliği ihlalleriyle ilgili soruşturma başlatıldı" bilgisini paylaşmıştı. Açıklamada uçağın enkazında incelemelere başlandığı ve 20 personelin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Hayatını kaybedenlerin isimleri de açıklanmıştı.

KARA KUTUYA ULAŞILDI

Dün, enkazın olduğu bölgede ekiplerin çalışması devam ederken uçağın kara kutusuna ulaşılmıştı.

Kara kutu incelemesinin, kazanın neden gerçekleştiğine dair sorulara ışık tutması bekleniyor.