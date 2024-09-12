MSB açıkladı: Alper Gezeravcı, Uzay Komutanlığı'na atandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın Uzay Komutanlığı'na atandığını açıkladı.

AA'nın haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kara, deniz, hava, siber ve uzay alanındaki etkinlik ve caydırıcılığının her geçen gün daha da artırıldığı vurgulandı.

Açıklamada, Hava Kuvvetleri bünyesinde kurulan Uzay Komutanlığı'nın teşkil faaliyetlerinin de devam ettiği kaydedildi.

Açıklamaya göre; Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı, "2024 Yılı Genel Atamaları" ile Uzay Komutanlığı'na atandı.

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ALPER GEZERAVCI KİMDİR?

İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, 1979’da Mersin’in Silifke ilçesinde doğdu. Babasının mesleği nedeniyle büyürken Türkiye’nin farklı illerinde yaşadı.

Axiom Space’in internet sitesinde yer alan bilgiye göre Gezeravcı, İstanbul Hava Harp Okulu'nda Elektronik Mühendisliği alanında lisans eğitimini tamamladı. Ayrıca Wright-Patterson Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 18 gün kalan Alper Gezeravcı, 13 deney gerçekleştirdikten sonra 9 Şubat'ta Dünya'ya dönmüştü.

Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Yönetim Kurulu üyeliğine de atanmıştı.