MSB açıkladı: Katar'da düşen helikopterde 1 Türk askeri ve 2 ASELSAN personeli hayatını kaybetti

Katar’da Türk-Katar ortak askeri faaliyetleri kapsamında görev yapan bir helikopterin teknik arıza nedeniyle düşmesi sonucu 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile 2 ASELSAN çalışanı hayatını kaybetti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, dört Katart askeriyle birlikte toplam 7 kişinin yaşamını yitirdiğini ve arama-kurtarma çalışmalarının ardından enkaza ulaşıldığını bildirdi.

MSB’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti arasındaki askerî iş birliği ve koordinasyon faaliyetleri, mevcut anlaşma ve planlamalar çerçevesinde kesintisiz şekilde sürdürülmektedir.

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopter, 21 Mart akşamı ilk belirlemelere göre teknik bir arıza nedeniyle kaza-kırıma uğrayarak denize düşmüştür.

Derhâl başlatılan arama-kurtarma faaliyeti ile helikopterin enkazına ve şehitlerimizin naaşına ulaşılmıştır.

Kazada helikopterde bulunan dört Katar Silahlı Kuvvetler personeli, bir Türk Silahlı Kuvvetleri personelimiz ile ASELSAN personeli iki teknisyenimiz şehit olmuştur.

Kaza kırımın kesin nedeni Katar makamlarınca yapılacak inceleme sonucunda belirlenecektir.

Bu elim kazada hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Katar Silahlı Kuvvetlerine, ASELSAN’a, Türk Milleti ile kardeş Katar halkına baş sağlığı dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

March 22, 2026

GÜRLEK'TEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuya ilişkin sosyal medya hesabından başsağlığı açıklamasında bulundu. Gürlek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetleri kapsamında, Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiğimize, ASELSAN personeli iki teknisyenimize ve Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarına Yüce Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Rabb’im mekânlarını cennet, makamlarını âli eylesin. Aziz milletimizin başı sağ olsun."