MSB açıkladı: Sumud Filosu'ndan 3'ü Türk 11 kişi tahliye edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Gazze'ye insani yardım taşıyan Sumud Filosu'ndaki 3'ü Türk 11 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Açıklamada, "Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetleri kapsamında şu ana kadar yardım talebinde bulunan 3’ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 kişi Deniz Kuvvetleri unsurlarımızca karaya tahliye edilmiştir." ifadelerine yer verildi.