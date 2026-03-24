MSB: Ağrı'da gerçekleşen kazada bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ağrı'da gerçekleşen araç kazasında, Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

MSB tarafından yapılan açıklama "24 Mart’ta Ağrı / Doğubeyazıt’ta meydana gelen askeri araç kazasında, kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit olmuştur" ifadelerine yer verildi.

MSB'nin sosyal medya hesabından Bakan Yaşar Güler imzasıyla paylaşılan taziye mesajında ise "Kahraman silah arkadaşımız askerî araç kazası sonucunda 24 Mart 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Millî Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.” ifadelerine yer verildi.