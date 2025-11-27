MSB, aralarında emeklilerin de olduğu bazı askeri personeller hakkında suç duyurusunda bulundu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 nakliye uçağında hayatını kaybeden 20 askerin kimlik bilgilerini resmi açıklamadan önce sosyal medyada paylaşan, aralarında emekli askerlerin de bulunduğu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve orduevlerine girişlerinin yasaklandığını açıkladı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Salonu'nda haftalık basın toplantısı düzenledi.

Aktürk, 11 Kasım 2025’te düşen C-130 askeri kargo uçağına ilişkin yürütülen süreci hatırlatarak şunları söyledi:

"11 Kasım 2025 tarihinde C-130 askeri kargo uçağımızın Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmesi sonucu şehit olan 20 kahraman silah arkadaşımızın kimlik bilgilerini, Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi açıklamasından önce sosyal medya hesaplarında yayınlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu daha önce açıklamıştık. Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken şehit ailelerimizin acısını umursamayan ve şehit bilgilerini ilk paylaşma yarışına girişen sosyal medya arsızları arasında emekli askeri personelin de olduğu tespit edilmiştir. Bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasının yanı sıra orduevlerine girişleri de yasaklanmıştır."