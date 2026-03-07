MSB, "Barış Pınarı" iddialarını yalanladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) "Barış Pınarı" harekat bölgesinden çekildiğine ilişkin iddiaları yalanladı.

TSK'nin bölgedeki görevine devam ettiği ve herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığı bildirildi.

Açıklamada, "Bazı mecralarda hiçbir açıklama yapılmadan Türk askerinin Barış Pınarı harekat bölgesinden çekildiğine dair haberler yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Pınarı bölgesindeki görevine devam etmektedir. Herhangi bir değişiklik söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi.