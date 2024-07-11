MSB, bedelli askerlik ücretini açıkladı

MSB, 2024 yılının ikinci altı ayı için bedelli askerlik ücretinin 217 bin 871 lira olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2024 yılının ikinci altı ayı için bedelli askerlik ücretini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Bedelli askerlik ücreti ile ilgili açıklamalarda bulunan Aktürk, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 2024 yılının ikinci altı ayı için 217 bin 871 lira 4 kuruş olmuştur" dedi.

Aktürk, açıklamasında, "8 Temmuz 2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Her 6 ayda bir kere olmak üzere belirlenen bedelli askerlik ücret zammı, yasal olarak memur maaş zammı ile birlikte ocak ve temmuz döneminde yapılıyor.