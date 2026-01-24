MSB'den açıklama: İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı taşınacak mı?

İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nın Trabzon'a taşınacağına yönelik haberler yalanlandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nın başka Trabzon'a taşınacağı yönündeki haberlere açıklık getirdi.

Açıklamada, İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nın Trabzon'a taşınacağına yönelik habererin doğru olmadığı, bölgedeki askeri varlığın artırılacağı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler kullandı:

"İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nın Trabzon'a taşınacağına yönelik iddialar basında yer almaktadır. İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nın başka bir şehre taşınması yönünde bir plan bulunmamaktadır. İskenderun'da yeni kurulan amfibi kolordusuna bağlı bir tugayın konuşlanması ile birlikte asker sayısı sekiz bine kadar çıkacaktır."