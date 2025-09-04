MSB'den, Anıtkabir'de askerlerin üstlerinin arandığı görüntülerine ilişkin açıklama: "Yapay zeka ürünü fotoğraflar"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Anıtkabir'de törene katılan bazı askerlerin güvenlik noktalarından geçerek alana alındığı ve bazı noktalarda üstlerinin arandığını gösteren görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık kaynaklarının açıklamasında kamuoyu gündemine oturan görüntüler için 'yapay zekâ ürünü fotoğraflarla generallerin arandığı' ifadesi kullanıldı.

"YAPAY ZEKA ÜRÜNÜ FOTOĞRAFLAR"

Konuyla ilgili açıklamada şunlar kaydedildi:

“Basında ve sosyal medyada; Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedî istirahatgâhı olan Anıtkabir’de, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle düzenlenen törende yapay zekâ ürünü fotoğraflarla generallerin arandığı, törene katılmak üzere aileleriyle birlikte gelen askeri personelin içeri alınmadığı iddiaları ve 2019 yılında bir televizyon kanalında yayınlanmasının ardından Bakanlığımız ve şahsi olarak general/amirallerimiz tarafından derhal suç duyurusunda bulunulan ve dava süreci devam eden görüntülerin tekrar dolaşıma sokulması Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik itibarsızlaştırma ve sistematik bir dezenformasyon çabasıdır."

Açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik gerçek olmayan veya yıllar önce dava konusu olmuş konuların tekrar gündeme getirilmesi suretiyle yapılan algı operasyonları sadece ordumuzu değil, aynı zamanda devletimizin güvenliğini ve milletimizin birliğini hedef almaktadır" denildi.

SDG'YE MESAJ

MSB kaynakları, Suriye'deki mevcut durumu da değerlendirdi. Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) silahlarını bırakmamasının Suriye'nin 'birlik ve bütünlüğünü tehlikeye attığı' ifade edilirken 'entegrasyon' çağrısı tekrarlandı.

"SURİYE’NİN YENİ YÖNETİMİYLE İŞ BİRLİĞİ İÇİNDEYİZ"

MSB kaynakları, 'Suriye’nin yeni yönetimiyle iş birliği' mesajını da yineledi:

"SDG terör örgütünün silahsızlanma ve Suriye devletine entegrasyon taahhütlerini yerine getirmemesi Suriye’nin birlik ve bütünlüğü ile ulusal güvenliğimize tehdit oluşturmaktadır. Türkiye olarak bu konudaki hassasiyetlerimiz nettir. SDG terör örgütünün süreci sabote eden tavırlarına izin vermeyeceğimiz ve Suriye’nin yeni yönetimiyle iş birliği içinde terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğimiz defalarca belirtilmiştir.

'SDG, ENTEGRASYON SÜRECİNE UYMALI'

SDG terör örgütü, Suriye ordusuna entegrasyon sürecine uymalı, Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne zarar verecek her türlü eylem ve söylemden vazgeçmelidir. Türkiye bu sürecin takipçisi olmaya devam edecek ve gerektiğinde hem kendi güvenliği hem de Suriye’nin istikrarına katkı sağlamak için Suriye’ye her türlü desteği verecektir.”