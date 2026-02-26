MSB'den düşen F-16 uçağına ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), Balıkesir’de F-16’nın kaza kırıma uğraması sonucu bir pilotun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin açıklama yaptı.

Uçağın Bulgaristan sınırında tanımlanamayan bir radar izi tespit edilmesi üzerine alarm reaksiyon görevi kapsamında havalandığı belirtilen açıklamada, uçakla havalandıktan bir süre sonra telsiz irtibatı ve radar iz bilgisinin kesildiği belirtildi. Açıklamada, yaşamını yitiren pilotun fırlatma sistemini son anda çalıştırdığı kaydedildi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın toplantısı düzenledi.

Aktürk, Balıkesir'de konuşlu 9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkan bir F-16 savaş uçağının dün kaza kırıma uğradığını belirterek, "Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibinin incelemesi sonrası açıklığa kavuşacaktır. Elim kazada şehit olan kahraman silah arkadaşımız Pilot Binbaşı İbrahim Bolat’a bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı dileriz" dedi.

"KAZA NEDENİ İNCELEME SONRASI BELLİ OLACAK"

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Hava sahamızın kontrolü ve güvenliği; radar, erken ihbar, elektronik harp ve önleme unsurlarını kapsayan, katmanlı ve entegre bir mimariyle büyük bir fedakarlıkla 7 gün 24 saat esasına göre sağlanmaktadır. Radarlarımızda tanımlanan veya tanımlanamayan hava izlerinin teşhis ve takibine yönelik uçaklarımızla alarm reaksiyon görevleri icra edilmektedir.

25 Şubat’ta Bulgaristan sınırımızda tanımlanamayan bir radar izi tespit edilmesi üzerine, alarm reaksiyon görevi kapsamında 2 adet F-16 savaş uçağımız 9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir’den aynı anda kalkış yapmıştır. Savaş uçağımızın biri ile 00.56’dan itibaren telsiz irtibatı ve radar iz bilgisi kesilmiştir. Derhal başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucu kaza kırıma uğrayan uçağımızın enkazına ulaşılmıştır. Kahraman pilotumuzun uçağı terk etmek için fırlatma sistemini son anda çalıştırdığı tespit edilmiştir. Meydana gelen kazada kahraman pilotumuz şehit olmuştur.

Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibinin detaylı incelemesi sonrası açıklığa kavuşacaktır. Bu konuda yapılacak resmi açıklamalarımız dışında iddia ve yorumlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize bir kez daha Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz."

İRAN'DAKİ GELİŞMELER

Bakanlık, İran’daki son gelişmeler ve İran sınırında alınan tedbirlere ilişkin de açıklama yaptı. Sorunun barışçıl yollarla çözülmesi için çalışmaların sürdürüldüğü şfade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye olarak bölgemizdeki tüm ihtilafların barışçıl yollarla çözülmesi ve kalıcı istikrarın tesis edilmesi yönündeki çabalarımız devam etmektedir. Öte yandan, doğabilecek risklere karşı devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli olarak gerekli önlemler alınmaktadır. Bazı basın ve sosyal medya yayınlarında yer alan ‘ABD’nin İran’a saldırması durumunda Türkiye’nin de güvenlik gerekçesiyle İran topraklarına girmeyi planladığı’ yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

“ABD’NİN FAALİYETLERİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR”

Açıklamada, ABD’nin askerlerini Suriye’den çekmesiyle ilgili olarak da "Suriye’nin DEAŞ ile Mücadele Koalisyonuna 90’ıncı üye olarak katılması ve hükümetin ülkede otoritesini her geçen gün daha da artırmasının; ABD’nin Suriye’de bulunan askeri varlığını yeniden gözden geçirmesinde etkili olduğu değerlendirilmektedir. ABD’nin Suriye ve Irak’ta ki faaliyetleri bölgedeki tüm gelişmeler gibi devletimizin ilgili birimleri ile koordineli bir şekilde yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

“S-400’LERİN SOMALİ’DE KULLANILMASI YÖNÜNDE BİR PLANLAMA BULUNMUYOR”

MSB, Rus yapımı S-400’lerin Somali’ye gönderileceği iddialarına ilişkin de şu açıklamayı yaptı:

"Somali ile ülkemiz arasında imzalanan anlaşmalar çerçevesinde; Somali Silahlı Kuvvetlerinin teşkilatlanmasına ve terörle mücadelesine destek sağlamak, Somali’nin ekonomik kaynaklarının güvenliğini ve ülkemizin milli çıkarlarını korumak amacıyla yürüttüğümüz faaliyetler kararlılıkla sürdürülmektedir.

Daha önce açıkladığımız üzere, S-400 hava savunma sistemleri Türk Silahlı Kuvvetlerimizin harekat ihtiyaçları doğrultusunda alınmış olup göreve hazır durumdadır. S-400 hava savunma sistemlerinin Somali’de kullanılması yönünde herhangi bir planlama bulunmamaktadır. S-400’lerle ilgili bazı basın yayın organları ile sosyal medyada dönem dönem spekülasyonlar yapılmaktadır. Bu konuda açıklamalarımız dışındaki iddia ve yorumlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir."