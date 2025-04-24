MSB'den Eurofighter açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarından Eurofighter Typoon tipi savaş uçaklarının Türkiye'ye satışına ilişkin sürece dair açıklama yaptı.

Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada Eurofighter alımına ilişkin resmi olarak iletilen olumsuz bir durum bulunmadığı belirtilerek "Birleşik Krallık devlet yetkilileri ve üretici firma görevlileri ile süreç planlandığı şekilde sorunsuz yürütülmektedir" denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sürecin en başından bu yana muhatabımız olan İngiliz makamları tarafından bize resmi olarak iletilen olumsuz bir husus bulunmamaktadır. Birleşik Krallık devlet yetkilileri ve üretici firma görevlileri ile süreç planlandığı şekilde sorunsuz yürütülmektedir. Ayrıca Eurofighter Typhoon uçağının satışı ile ilgili olarak fiyat değerlendirme sürecimiz devam etmektedir."