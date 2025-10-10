MSB'den "Gazze Görev Gücü" açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Gazze Görev Gücü hakkında açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Barışın tesisi ve korunmasında tecrübe sahibi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine tevdi edilecek her türlü göreve hazırdır" denildi.

TÜRKİYE'NİN ROLÜ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze için oluşturulacak görev gücü hakkında "Orada özellikle işte bu mutabık kalınan hususları takibinde, kolaylaştırıcı rol uygulamasında özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Mısır, Türkiye ve Katar'dan müteşekkil bir ekibin yer alacağı özellikle her iki taraf Filistin tarafı ve İsrail tarafıyla konuları görüşecek" ifadelerini kullanmıştı.

Bu ülkelerin arabulucu ülkeler olduğuna da dikkati çeken Fidan, arabulucu ekibin aynı zamanda anlaşmanın ilgili maddelerinin uygulanmasında kendine düşen görevleri yapacağını, şu anda önceden tanımlanmış görevler olmadığını söylemişti.