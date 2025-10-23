MSB'den "Gazze Görev Gücü" açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Gazze Görev Gücü"ne dair açıklama yaptı.

Açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ilgili kurumlar ile koordineli bir şekilde hazırlıklarını sürdürdüğüne dikkat çekildi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar'ı ziyareti sırasında gündeme gelen Eurofighter tedarikine ilişkin olarak, "Birleşik Krallık ile gerçekleştirilen görüşmelere istinaden gelinen süreçte olumlu adımlar atılmış ve uygun zaman içerisinde tedarik faaliyetlerinin tamamlanması hedeflenmektedir. Eurofighter uçağı tedariki kapsamında sözleşme aşamasına geçildiğinde tarafımızdan resmi bilgilendirmeler yapılacaktır. Bunun dışındaki iddialara itibar edilmemelidir" açıklamasını yaptı.

"SON BİR HAFTADA HUDUTLARDA 281 ŞAHIS YAKALANDI"

Aktürk, konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Tesis edilen kademeli güvenlik sistemiyle uluslararası standartlarda korunan hudutlarımızda ise 281 şahıs yakalanmış, 1 Ocak’tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 24 olmuştur. Hafta içerisinde engellenen 827 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 54 bin 719’a ulaşmıştır. Yine, Hatay hudut hattında bu hafta içerisinde yapılan arama-tarama faaliyetlerinde çok sayıda uçaksavar mühimmatı (2 bin 440 adet), el bombası (40 adet), fünye (37 adet), piyade tüfeği (1 adet AK-47) ve roketatar (1 adet RPG) ile üç buçuk kilograma yakın (üç bin 384 gram) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir."

TBMM Genel Kurulu'nda 21 Ekim'de yapılan oylama ile TSK’nın Irak ve Suriye'deki görev süresinin 30 Ekim 2025 itibarıyla üç yıl, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti (UNIFIL) kapsamındaki görev süresinin 31 Ekim 2025 itibarıyla iki yıl uzatılmasına ilişkin tezkerelerin kabul edildiğini belirten Aktürk, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu kapsamda TSK tarafından; Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozmaya, istikrar ve güvenlik tesisi çabalarını sekteye uğratmaya ve sahada gayrimeşru oldubittiler oluşturmaya yönelik, Türkiye'nin milli güvenliğine tehlike oluşturabilecek her türlü risk, tehdit ve eyleme karşı, uluslararası hukuktan doğan haklar doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması ve Suriye'deki istikrarın tesisine dair çabaların pekiştirilmesine devam edilecek, İsrail-Lübnan Savaşı sonrasında Birleşmiş Milletler çatısı altında oluşturulan Barış Gücü’ne 2006 yılından bu yana sağlanan katkı ile Lübnan’da barışın tesisi ve idamesi amacıyla bölgedeki güvenlik koşullarının iyileştirilmesi, istikrarın sağlanması ve Lübnan Silahlı Kuvvetlerinin kapasite inşasına yardım edilmesi çalışmaları sürdürülecektir."

YUNANİSTAN İLE İLİŞKİLER

Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler 2025 Yılı Uygulama Planı kapsamında 20-22 Ekim tarihleri arasında Yunanistan 111'inci Ana Jet Üssü’nden bir heyetin 1'inci Ana Jet Üssü'nü ziyaret ettiğini söyleyen Aktürk, "Türkiye ile Yunanistan heyetleri arasında Güven Artırıcı Önlemler Toplantılarının yeni turu ise bugün İzmir'de gerçekleştirilmektedir. Bahse konu toplantıda, iki ülke Savunma Bakanlıkları arasında hayata geçirilen Güven Artırıcı Önlemler değerlendirilecek ve önümüzdeki dönemde icra edilecek faaliyetler planlanacaktır" dedi.

"İSRAİL MECLİSİ'NDE ALINAN HUKUKSUZ KARARI REDDEDİYORUZ"

Aktürk, "İsrail'in Gazze'de tesis edilen ateşkes anlaşmasına tümüyle uymasını, enkaz kaldırma çalışmalarında kullanılmak üzere gönderilen ekipmanların ve insani yardım malzemelerinin girişini engellememesini bekliyoruz. Ayrıca, Filistin toprağı olan ve işgal altında bulunan Batı Şeria’nın ilhakına yönelik İsrail meclisinde alınan hukuksuz kararı reddediyor; bölgedeki barış, huzur ve istikrar arayışlarına engel olma amacıyla atılan bu saldırgan ve provokatif adımın Batı Şeria’nın Filistin toprağı olduğu gerçeğini değiştiremeyeceğinin altını çiziyoruz" diye konuştu.

17 Ekim'de Tokat'ta eğitim esnasında rahatsızlanarak şehit olan Piyade Er Eyüp Güner'e başsağlığı dileyen Aktürk, "19 Ekim'de Kadıköy İstanbul'da büyük bir fedakarlık, insani ve vicdani sorumluluk bilinciyle hareket ederek denize düşen engelli vatandaşlarımızın hayatını kurtaran Hava Piyade Er Soner Narçin'i canını hiçe sayarak sergilediği örnek davranışından dolayı takdir ve tebrik ediyor, hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyor, yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz" ifadelerini kullandı.

"TCG GİRESUN, İSKENDERİYE'YE LİMAN ZİYARETİ YAPACAK"

Liman ziyaretlerine ilişkin bilgi veren Aktürk, "TCG Giresun tarafından, Mısır ile diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 100'üncü yılı kapsamında, 27-30 Ekim arasında İskenderiye Mısır’a liman ziyaretleri yapılması planlanmaktadır" dedi.

Aktürk, Senegal Silahlı Kuvvetlerine arama-kurtarma, deniz gözetimi eğitimi ve desteği sağlanması amacıyla Senegal'de bulunan deniz karakol uçağının çevre tanıma ve eğitim amaçlı ilk uçuşunu 21 Ekim'de yaptığını söyledi.

Son bir hafta içerisinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından muhtelif miktarda mayın eli yapımı patlayıcı tespit robotunun muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlanarak ilk defa envantere alındığını bildiren Aktürk, "ASFAT Anonim Şirketimizin ana yükleniciliğinde inşa edilen Deniz Temizlik ve Petrol Toplama Gemisi BOTAŞ'a teslim edilmiş, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatını tamamlamıştır" diye konuştu.

Aktürk, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102'inci yıl dönümünü kutlayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanları ile tüm şehitleri ve gazileri andı. Aktürk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamındaki kutlamalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"29 Ekim'de Anıtkabir'de tören, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikat ve Ankara'da geçit töreni, Deniz Kuvvetlerimiz tarafından 24 gemi ile 24 liman ziyareti, birçok ilimizde muharip uçak geçişi ile Antalya'da Solotürk, Kırklareli'de Türk Yıldızları tarafından gösteri uçuşları, Mehteran, Armoni Mızıkası ve Bando Komutanlıklarımız tarafından birçok ilimizde konserler başta olmak üzere asırlık Cumhuriyetimize yaraşır etkinlikler icra edilecektir. Ayrıca askeri müzelerimiz 29 Ekim'de halkımız tarafından ücretsiz olarak ziyaret edilebilecektir."

GAZZE GÖREV GÜCÜ AÇIKLAMASI

MSB kaynakları, Gazze Görev Gücü'nde Türk askerinin görev yapıp yapmayacağına ilişkin soru üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

"Gazze'de iki yıldır süregelen insani trajedi dikkate alındığında, acil insani yardımın bölgeye ulaştırılması ve yıkılan altyapının yeniden inşa edilmesi öncelikli hale gelmiştir. Bu kapsamda Gazze görev gücünün kurulmasına yönelik olarak Sivil-Asker Koordinasyon Merkezi (Civil-Military Coordination Center - CMCC) tesis edilmiştir. Bu yapıya bağlı olarak güvenlik devriyesi, sivil altyapıların korunması, insani yardım, sınır güvenliği, yerel güvenlik güçlerinin eğitim faaliyetlerinin icra edilmesi ve ateşkesin takip edilmesi görevleri tevdi edilen Uluslararası İstikrar Gücü (International Stabilization Force-ISF)'nün kurulması planlanmaktadır.

TSK, daha önceki barış misyonlarında edindiği tecrübe ile barışın tesisi ve korunmasında kendisine tevdi edilecek her türlü görevi uluslararası hukuk çerçevesinde üstlenmeye hazırdır. Bu bağlamda, TSK devletimizin ilgili kurumları ile koordineli şekilde hazırlıklarına devam etmektedir. Türkiye ateşkes anlaşmasının dört garantör ülkesinden biri olarak diğer ülkeler ile diplomatik ve askeri istişareleri sürdürmektedir."

EUROFİGHTER TEDARİKİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar'ı ziyareti sırasında gündeme gelen Eurofighter tedariki ile ilgili sorular üzerine Bakanlık kaynakları, şu bilgileri paylaştı:

"Yerli ve milli savaş uçağımız KAAN'ın teslimatları başlayana kadar, TSK'ya verilen görevlerin yerine getirilmesi için gerek duyulacak sistemlerin başta müttefiklerimiz olmak üzere ilgili ülkelerden tedarik edilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda Eurofighter uçağı tedarik edilmesi çalışmalarına devam edilmektedir. Birleşik Krallık ile gerçekleştirilen görüşmelere istinaden gelinen süreçte olumlu adımlar atılmış ve uygun zaman içerisinde tedarik faaliyetlerinin tamamlanması hedeflenmektedir. Eurofighter uçağı tedariki kapsamında sözleşme aşamasına geçildiğinde tarafımızdan resmi bilgilendirmeler yapılacaktır. Bunun dışındaki iddialara itibar edilmemelidir."

"SDG, TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE ZARAR VERECEK SÖYLEMDEN VAZGEÇMELİ"

Suriye'deki son duruma ilişkin soruları Bakanlık kaynakları şöyle yanıtladı:

"Suriye hükümeti tüm kurum ve birimleri ile yeniden yapılanmaya, ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik gayretli çalışmalarına devam etmektedir. 13 Ağustos tarihinde Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası imzalanması sonrası Suriye hükümetinin talepleri doğrultusunda, savunma ve güvenlik kapasitesini artırmaya yönelik eğitim, ziyaret, danışmanlık ve teknik destek faaliyetleri sürdürülmektedir.

Bununla birlikte SDG terör örgütünün Suriye Ordusu'na entegrasyonu kritik öneme sahiptir, bu hususu dikkatle ve hassasiyetle takip ediyoruz. Bu kapsamda, SDG terör örgütü, Suriye Ordusu'na entegrasyon sürecine uymalı, Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne zarar verecek her türlü eylem ve söylemden vazgeçmelidir. Suriye'nin istikrarı ve güvenliği, bölgenin huzuru için büyük öneme sahiptir. Türkiye, bu doğrultuda Suriye hükümetiyle yakın iş birliğini sürdürmeye ve 'Tek devlet ve tek ordu' ilkesini desteklemeye kararlıdır."