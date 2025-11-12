MSB'den Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağına ilişkin açıklama

Azerbaycan-Gürcistan sınırında dün radardan çıkmasının ardından düşen ve 20 askerin hayatını kaybettiği C-130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin gelişmeler sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda kaza kırım ve arama kurtarma ekiplerinin olay yerinde Gürcistan yetkilileri ile birlikte çalışmalarını sürdürdüğü bilgisi verildi.

MSB'den Türkçe ve İngilizce yapılan açıklama şöyle:

Gürcistan’da düşen C-130 tipi askerî kargo uçağımız için bölgeye süratle intikal eden kaza kırım ve arama kurtarma ekibimiz, olay yerinde çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli şekilde devam ediyor.

Kaza ile ilgili teknik inceleme ve değerlendirme süreci devam etmekte olup gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Our aircraft accident and incident investigation team which was swiftly deployed to the area following the crash of our C-130 military cargo aircraft in Georgia, has been carrying out its operations at the crash site in coordination with the Georgian authorities.

Technical investigation and assessment process regarding the incident continues and developments will be shared with the public.

pic.twitter.com/uP5wghgrPt — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 12, 2025

NE OLMUŞTU

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen TSK'ye ait C-130 tipi askeri kargo uçağı dün Gürcistan - Azerbaycan sınırında düşmüştü. Uçakta uçuş ekibiyle birlikte 20 personel bulunduğunu açıklanmıştı.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı da askeri kargo uçağının, Gürcistan hava sahasına girdikten 27 dakika dakika sonra radar bağlantısının kesilmesinin ardından Azerbaycan sınırına 5 kilometre mesafede, Signagi bölgesinde düştüğünü belirtmişti.

Bakanlık, "Gürcistan Ceza Kanunu'nun 275 (IV) maddesi uyarınca, can kaybına neden olan hava taşımacılığı güvenliği ihlalleriyle ilgili soruşturma başlatıldı" bilgisini paylaşmıştı. Açıklamada uçağın enkazında incelemelere başlandığı ve 20 personelin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Hayatını kaybedenlerin isimleri de açıklanmıştı.