MSB'den Gürcistan'da düşen uçağa ilişkin açıklama: Patlayıcı madde artığına rastlanılmadı

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 68-1609 kuyruk numaralı C-130 tipi askeri kargo uçağının düşme nedenine ilişkin incelemeler hakkında bilgi verdi.

Açıklamada, uçağın her iki kanadın üst kısmında bulunan dingilerden birinin yuvasından çıkıp gövdeye yapısal hasar vermiş olabileceği ve bunun da uçağın düşmesine yol açmış olabileceği değerlendirildi.

Öte yandan uçak enkazında içeriden ve dışarıdan patlayıcı madde artığına rastlanılmadığı ifade edildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Uçuş veri kayıt cihazı kayıtları incelendiğinde; kaza anına kadar dijital veri kayıtlarında uçuş ekibinin konuşmalarında ve uçağın sistemlerinde her şeyin normal devam ettiği, bir aksaklık tespit edilmediği, olayın ani geliştiği, uçak kuyruk konisi bölgesinin uçak gövdesinden ayrılması nedeniyle FDR'a ait güç ve veri kablolarının kopması sonucu kaydın sonlandığı, dolayısıyla kayıt cihazında kazayı aydınlatacak ilave veriler bulunmadığı tespit edilmiştir.

Uçağın motorları ve pervaneleri üzerinde yapılan detaylı incelemeler sonucunda, motor ve pervanelerin kaza anina kadar sorunsuz bir şekilde çalıştığı tespit edilmiştir. Pervane kopmasından kaynaklı uçak gövdesinin hasarlandığına dair bir durum tespit edilmemiştir.

"GÖVDE YAPISAL HASAR ALMIŞ OLABİLİR"

Jandarma Kriminal Başkanlığı tarafından uçak enkazından alınan numunelerin incelenmesi sonucunda, içerden ve dışarıdan patlayıcı madde artığına rastlanılmamıştır.

Malzemelerde tespit edilen kırık-kesit analizlerinin raporlanması beklenmekte olup, gelinen aşamada kırılmaların yorulma kaynaklı başlamadığı, ancak çekme testlerinde malzemelerin gevrek yorgunluk davranışı sergilediği tespit edilmiştir.

Her iki kanadın üst kısmında bulunan dingilerden birinin yuvasından çıkmış, uçağın sol kuyruk-gövde kısmına temas etmiş, oradan da dinginin dikey stabilizeyi kavramış olabileceği, gövdeye yapısal hasar vermiş olabileceği, bunun da uçağın düşmesine yol açmış olabileceği değerlendirildi."

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 68-1609 kuyruk numaralı C-130 tipi askeri kargo uçağı, 11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırına düşmüş ve 20 asker yaşamını yitirmişti.