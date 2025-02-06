MSB'den, ihraç edilen teğmenlerle ilgili yeni açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilen Kara Harp Okulu mezunu teğmenlere ilişki ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Teğmenlerin 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' dedikleri için cezalandırıldıkları söylemi, Türk Silahlı Kuvvetlerine atılabilecek en büyük iftiralardan biridir, hakarettir" denildi.

MSB kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ALGILAR ÜZERİNDEN TARTIŞILIYOR"

Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) kararı ile TSK'den ihraç edilen teğmenlerle ilgili sorulan soruya şu yanıt verildi:

"Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrası başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları ile YDK süreci büyük bir hassasiyetle yürütülmüştür. Daha önce de vurguladığımız gibi, TSK'da müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili hukuki mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir.

'KARARIN METİNLE İLGİSİ YOK'

Üstüne basarak bir kez daha vurgulamakta fayda var; alınan kararın okunan metinle ve içerikle hiçbir ilgisi yoktur. Bu olay toplumda gerçekler üzerinden değil, bağlamından koparılarak algılar üzerinden tartışılmakta. Bu gençler söyledikleri sözlerden değil, önceden planlı, toplu ve organize bir disiplinsizlik yaptıkları, mutlak itaati bozdukları ve TSK'nın itibarını zedeledikleri için cezalandırıldılar.

Teğmenlerin, 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' dedikleri için cezalandırıldıkları söylemi, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne atılabilecek en büyük iftiralardan biridir, hakarettir. Üstün disiplin anlayışı ile tüm dünyada temayüz eden ordumuzun, başarı çıtasını gün geçtikte daha üst noktalara taşıdığı bir dönemde yıpratılmaması konusunda herkesin daha duyarlı ve dikkatli olması gerekmektedir."

"TÜRKİYE'NİN SURİYE'DE ÜS KURACAĞI" İDDİALARI

Bakanlık kaynakları, "Türkiye'nin Suriye'ye iki yeni askeri üs kuracağı" iddialarına ilişkin ise şunları söyledi:

"Türkiye olarak önceliğimiz, Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafaza edilmesi, Suriye'de istikrarın sağlanması ve terörist unsurların, özellikle PYD/YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki faaliyetlerinin engellenmesidir. Yeni Suriye hükümetinin, Suriye'nin tamamını kapsayacak şekilde istikrarı sağlama ve normalleşme çabalarını destekliyoruz. Bakanlığımızın fonksiyon alanına giren konularda kendilerine elimizden gelen her türlü desteği sunmaya hazır olduğumuzu bildirdik."