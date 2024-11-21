MSB'den, ihracı istenen teğmenlere ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında teğmenlerin ''Mustafa Kemal’in askerleriyiz'' sloganını attıktan sonra kılıç çatmalarına ilişkin başlatılan soruşturmaya yönelik açıklama yaptı.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "İsnat edilen suç kılıç çatmak, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demek değil, amirlerin ikazına rağmen kasıtlı ve organize disiplinsizlik yapmaktır" denildi.

Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk sürecinin devam ettiği belirtilen açıklamada, henüz ihraç kararı verilmediği beliritilerek, "YDK’ya sevk edilmenin karar anlamına gelmediğini, sürecin devam ettiğini ve henüz bir karar verilmediğini ayrıca belirtmekte yarar var" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos’taki Kara Harp Okulu mezuniyet törenin ardından teğmenler kılıç çatma töreni düzenleyerek "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı atmıştı.

Öğrenciler, dönem birincisi Ebru Eroğlu'nun öncülüğünde şu sözlerle hep bir ağızdan ant içmişti:

"Ant içeriz ki laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız. Ne mutlu Türküm diyene!"

Bu görüntüler sosyal medya hesaplarında da paylaşılmış, ardından siyasetin gündemine yerleşmişti. Teğmenlerin kılıç çatma törenin ardından iktidar kanadından sert tepkiler gelmiş, teğmenler hakkında önce tahkikat ardından soruşturma yürütülmüştü.

Soruşturma sürecinde aralarında dönem birincisi Ebru Eroğlu'nun da bulunduğu 5 teğmen ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.