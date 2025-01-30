MSB'den ihracı istenen teğmenlere ilişkin açıklama: Kararın bugün açıklanması bekleniyor

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatıp yemin ederek disipline aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle ordudan ihraçları istenen teğmenler hakkındaki karara ilişkin yeni açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme dair son gelişmeleri aktardı.

"BAKANLIĞIMIZDAN BİR HEYET, SURİYE'YE ZİYARET GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR"

Tuğamiral Aktürk, “Bölgede hiçbir terör oluşumuna ve oldubittiye izin vermeyeceğimizi, Suriye'nin savunma ve güvenlik kapasitesinin artırılması ile Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalarımızı yeni yönetimle yakın iş birliği içerisinde sürdüreceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Bu kapsamda, Bakanlığımızdan bir heyet, dün teknik görüşmelerde bulunmak üzere Suriye'ye ziyaret gerçekleştirmiştir. Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Görüşme çerçevesinde Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ başkanlığındaki Türkiye'den giden heyet ile Yeni Suriye Yönetimi Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra başkanlığındaki heyetler bir araya geldi.

TEĞMENLERE İLİŞKİN YÜKSEK DİSİPLİN KURULU KARARI

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ise Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen teğmenler ile idareciler hakkında kararın ne zaman açıklanacağına ilişkin sorular üzerine “16 Ocak'ta toplanan Yüksek Disiplin Kurulu'nun gerekçeli kararını 10 iş günü içerisinde yazıp onaya sunacağını bildirmiştik. Söz konusu YDK gerekçeli kararlarının bugün mesai bitimine kadar tamamlanması ve onaya sunulmasını bekliyoruz. YDK kararları, onay sürecini müteakip en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır” cevabını verdi.