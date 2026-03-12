MSB'den "İncirlik Üssü" açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısında, gündemdeki kritik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Adana'daki İncirlik 10. Ana Jet Üs Komutanlığı'nın bir Türk üssü olduğu ifade edilen açıklamada, "Orada Amerikan askerlerinin olması Amerikan üssü olduğu anlamına gelmez" denildi.

Açıklamada, "İncirlik bir Türk üssüdür. Eskişehir’deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığımıza bağlı olarak görev yapan 10’ncu Ana Jet Üs Komutanlığımız Adana İncirlik’te konuşludur. 10’ncu Ana Jet Üs Komutanlığımızda, F-16 filomuz, Tanker filomuz ve İHA’larımız bulunmaktadır. Üzerindeki tüm tesisleri ile birlikte mülkiyeti Türkiye Cumhuriyetine aittir. Üs komutanı Türk Tuğgeneralimizdir. Orada Amerikan askerlerinin olması Amerikan üssü olduğu anlamına gelmez. Orada ayrıca İspanya, Polonya ve Katar askeri personeli de bulunmaktadır"ifadelerine yer verildi.

S-400'LER NEDEN KULLANILMADI?

MSB kaynakları, İran'dan ateşlenen füzelere karşı S-400'lerin neden kullanılmadığına yönelik bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Türkiye, NATO’nun entegre hava ve füze savunma sisteminin bir parçasıdır. Bu sistem: Erken uyarı sensörleri, komuta kontrol sistemi ve önleme füzelerinden oluşmaktadır. Bir balistik füze tespit edildiğinde, müdahale süresinin çok kısa olması sebebiyle sistem en uygun ve en hızlı önleme aracını otomatik olarak seçerek ateşlemektedir. Ülkemize yönelen balistik füze tehdidine karşı en uygun ve etkin savunma unsurları devreye alınarak söz konusu mühimmat başarıyla imha edilmiştir."

"YUNANİSTAN'IN ADIMLARI İLİŞKİLERİ ZEDELİYOR"

Öte yandan Yunanistan'ın usulüne uygun olarak akdedilmiş antlaşmalar hilafına adaların statüsünü ihlal eden girişimleri olduğu belirtilen açıklamada, "Yunanistan hukuka aykırılık yaratmakta ve komşuluk ilişkilerimizi zedelemektedir. Yunanistan'ın gerçek amaca hizmet etmeyen ve bölgemizdeki krizleri fırsata çevirme girişimlerini kabul etmediğimizi, bu doğrultuda gerekli tedbirleri aldığımızı ifade ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ayrıntılar geliyor...