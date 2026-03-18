MSB'den İncirlik Üssü ve 'Patriot' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ve Türkiye'deki füze savunma sistemleriyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, 13 Mart'ta İran’dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirildiği hatırlatılırken incelemenin devam ettiği aktarıldı.

MSB, hava sahasının güvenliği için Adana'da konuşlu İspanya Patriot sistemine ilave olarak, Ramstein/Almanya’daki 'Müttefik Hava Komutanlığı' tarafından görevlendirilen bir Patriot sisteminin daha Adana’da konuşlandırıldığını belirtti.

"LÜBNAN'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ DESTEKLİYORUZ"

Açıklamada İsrail'in, İran'ın yanı sıra Lübnan'a yönelik saldırıları da değerlendirildi. Bunları bölgesel istikrarsızlığı tetiklediği belirtilirken şunlar kaydedildi:

"İsrail’in, uluslararası ve insancıl hukuku ciddi bir şekilde ihlal ederek Lübnan’a gerçekleştirdiği saldırılar ve başlattığı kara harekâtı, bölgesel istikrarsızlığı daha da derinleştirmektedir. Diğer yandan İsrail, Gazze’de varılmış olan ateşkesi ihlal etmeye ve mübarek ramazan ayında Müslümanların ibadet hakkının engellenmesi dâhil olmak üzere Batı Şeria’ya yönelik baskılarını sürdürmeye devam etmektedir. Lübnan’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğimizi vurguluyor, İsrail’in; Filistin halkına uyguladığı baskıların sona erdirilmesi hususunda uluslararası toplumun sorumluluğunu yerine getirmesi çağrımızı yineliyoruz."

İNCİRLİK AÇIKLAMASI

Adana'da bulunan İncirlik üssüne ilişkin de açıklama yapan MSB, buradaki tüm faaliyetlerin Türkiye'nin egemenlik hakları doğrultusunda icra edildiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"NATO ve ikili anlaşmalar temelinde ABD, İspanya, Polonya ve Katar’a ait askerî personel İncirlik’te görev yapmaktadır. Bu unsurlar NATO’nun Türkiye’ye yönelik güvence tedbirleri kapsamında hava savunma, muhabere destek ve muharebe hizmet destek görevleri icra etmektedir. İncirlik, Türkiye Cumhuriyeti’nin mülkiyetinde ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin kontrolünde bulunan bir askerî üssüdür. Üs Komutanlığında yürütülen tüm faaliyetler Türkiye’nin egemenlik hakları ve millî mevzuatı doğrultusunda icra edilmektedir."