MSB'den İran açıklaması: "Güvenlik tedbirleri artırıldı"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada İran'da yaşananlara değinilirken sınırda güvenliğin arttırıldığı paylaşıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

SURİYE VE İRAN AÇIKLAMALARI

"Suriye Hükümeti, Halep'te terörle mücadele operasyonunu başarıyla icra etmiştir. Sadece teröristleri hedef alan operasyon neticesinde, Suriye Hükümeti tarafından Halep'in kontrolü sağlanmıştır. Suriye'nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmediğimizi, 'tek devlet, tek ordu' ilkesi doğrultusunda Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesine talep etmeleri halinde destek vereceğimizi bir kez daha belirtiyoruz.

560 km'lik İran hududumuzun güvenliği, Hudut Birlikleri tarafından 'Hudut Namustur' anlayışıyla her türlü hava ve arazi şartında 7 gün 24 saat büyük bir özveriyle korunmaktadır. Hudutlarımızda teknolojik vasıtalarla desteklenmiş sınır fiziki güvenlik sistemi tesis edilmekte, ayrıca hudut birliklerimizin imkân ve kabiliyetleri sürekli olarak geliştirilerek alınan tedbirler artırılmaktadır.

İran hudut hattı boyunca; 203 elektro-optik kule, 43 asansörlü kule kurulumu tamamlanmış, 380 km Modüler Beton Duvar inşası ile 553 km’lik hendek kazma faaliyetlerimiz tamamlanmıştır. Ayrıca, İHA/SİHA/İKU sistemleri ile 24 saat esasına göre bölgede keşif gözetleme amaçlı uçuşlar yapılmaktadır. Sınırlarımıza yönelik şu anda bir kitlesel bir göç tespiti olmamasına rağmen hudut hattında ilave tedbirler çalışılmış, ihtiyaç halinde bu tedbirler hayata geçirilecektir."

MSB, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 Uçağının teknik incelemesine ilişkin, "C-130 uçağı kazası ile ilgili olarak; Uçağa ait kritik parçaların metalürjik ve yapısal inceleme ve kaza kırım inceleme analiz faaliyetleri titizlikle devam etmektedir" açıklamasını yaptı.