MSB'den İran açıklaması: Tarafları saldırılara son vermeye çağırıyoruz

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) haftalık bilgilendirme toplantısında ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve dün Hatay sınırında düşürülen ve İran'dan ateşlenen balistik mühimmat ele alındı.

Konuyla ilgili MSB'den yapılan açıklamada "Masum sivillerin hayatına ve bölgemizin huzur ve istikrarına kasteden çatışmaların derhâl sonlandırılmasını temenni ediyoruz" denirken sorunların çözümü için diyalog çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Hatay sınırında düşürülen mühimmat nedeniyle bir yaralanma vakası olmadığı belirtilirken 'hasmane tutumlara cevap verileceği' vurgulandı:

"Dün (4 Mart) İran’dan ateşlendiği ve Irak ile Suriye hava sahasını geçerek ülkemize yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek havada etkisiz hâle getirilmiştir. Söz konusu tehdidin imha edilmesi sonrasında Hatay’ın Dörtyol ilçesine düşen parçanın, önleme faaliyeti kapsamında kullanılan hava savunma mühimmatına ait olduğu belirlenmiş olup olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmemiştir.

Türkiye, vatandaşlarının ve hava sahasının güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını ve kapasitesini en üst düzeyde muhafaza etmekte; bölgesel barış ve istikrarın korunmasını önceleyen sorumlu yaklaşımını sürdürmektedir. Ancak kimden gelirse gelsin hasmane tutumlara cevap verme hakkımızın mahfuz olduğunu bir kez daha vurguluyor; gelişmeleri NATO ve diğer müttefiklerimizle yakın koordinasyon içinde takip ediyoruz."

İRAN’DAN TÜRKİYE’YE KİTLESEL GÖÇ İHTİMALİ

İsrail ve ABD’nin İran’a saldırmasıyla başlayan ve devam eden gelişmelere bağlı olarak İran’dan Türkiye sınırına yönelik kitlesel göç başladığıyla ilgili iddiaların gerçekleri yansıtmadığı ifade edilirken konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgesel gelişmelere karşı her türlü senaryoya karşı gerekli önlemleri devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli olarak almaktadır. İran’dan Türkiye’ye yönelik kitlesen göç hareketlerinin olduğuna ilişkin manipülatif içeriklerle kamuoyunda algı oluşturmayı amaçlayan paylaşımlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir."

PJAK'NİN İRAN’DAKİ FAALİYETLERİ

PKK'nin İran kolu PJAK'nin bu süreçteki faaliyetlerinin yakından takip edildiğini de bildiren MSB, "Türkiye, komşu ülkelerin bölünmesinden değil; toprak bütünlüklerinin korunmasından yanadır. Bu çerçevede, terör örgütü PJAK gibi etnik bölücülüğü körükleyen yapıların faaliyetleri sadece İran’ın güvenliğini değil, aynı zamanda bölgenin genel huzur ve istikrarını da olumsuz etkilemektedir. Terör örgütü PJAK’ın İran’da yürütttüğü faaliyetleri ve bölgedeki gelişmeleri devletimizin ilgili kurumları ile koordineli olarak yakından takip etmekteyiz" açıklamasını yaptı.

İRAN, "TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALMADIK" DEMİŞTİ

Öte yandan bugün sabah saatlerinde Hatay'a düşen mühimmat hakkında açıklama yapan İran Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'nin egemenliğine saygı duyduklarını ve Türkiye sınırına füze fırlatmadıklarını bildirmişti. Açıklamada, "Dost ve komşu ülke olan Türkiye'nin egemenliğine saygılıyız" denmişti.