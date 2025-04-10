MSB'den İsrail ile görüşme açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türkiye ile İsrail arasında Azerbaycan'da teknik görüşme yapıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Suriye'de istenmeyen olayların yaşanmaması için bir çatışmasızlık mekanizması kurulması konusunda dün Azerbaycan'da ilk teknik görüşme yapılmıştır" denildi.

"İSRAİL'İN YAYILMACI TAVRINDAN VAZGEÇMESİ GEREKMEKTEDİR"

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim faaliyetlerini sürdürmesinin yanında bölge ülkelerine saldırıları durdurmaması bölgemizin istikrar ve barışına zarar vermektedir.

Suriye'nin toprak bütünlüğüne zarar vermeye, güvenlik ve istikrarını bozmaya yönelik provokasyon amaçlı saldırılarını sürdüren İsrail, bunu bir an önce sonlandırmalıdır.

Bölge güvenliğinin tesisi için İsrail'in yayılmacı ve işgalci tavrından vazgeçmesi, uluslararası toplumun ise bu hukuksuzluğa engel olma sorumluluğunu üstlenmesi gerekmektedir.

(Türkiye-İsrail) Suriye'de istenmeyen olayların yaşanmaması için bir çatışmasızlık mekanizması kurulması konusunda dün Azerbaycan'da ilk teknik görüşme yapılmıştır."