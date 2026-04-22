MSB'den kaza kırıma uğrayan helikopter hakkında açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ankara'da dün akşam saatlerinde kaza kırıma uğrayarak düşen helikopter hakkında "Helikopterde görevli 5 personelimizin sağlık durumu ile ilgili herhangi bir olumsuz durum yoktur. Olayın ardından arama ekipleri derhal bölgeye sevk edilerek gerekli inceleme çalışmalarına başlanmıştır" açıklaması yaptı.

MSB'de düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından, Bakanlık tarafından basın mensuplarının sorularına cevaben açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, 23 Nisan'ın 106. yıl dönümünde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 23 gemi ile 23 liman ziyareti yapılacağını ve gemilerin halkın ziyaretine açık olacağını söyledi.

Tuğamiral Aktürk, ayrıca Türk Yıldızları tarafından Çanakkale'de, SOLOTÜRK tarafından da Antalya'da gösteri uçuşları gerçekleştirileceğini, İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde de çeşitli etkinlikler düzenleneceğini ifade etti.

Tuğamiral Aktürk, "Hafta içerisinde, 3 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla sınırlarımızda ve ötesinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir" bilgilerini verdi.

Son bir haftada yok edilen 5 kilometre tünel ile Münbiç'te tespit edilen tünel hatlarının yüzde 98'inin "başarıyla imha edildiğini" belirten Aktürk, "Suriye Harekat Alanlarında imha edilen tünel uzunluğunun 777 kilometreye ulaştığını" kaydetti.

140 KİŞİ SINIRLARDA YAKALANDI

Aktürk, hafta boyunca, sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 140 kişinin yakalandığını, 1552 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini ifade etti.

Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar, sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 2 bin 232 olduğunu bildiren Aktürk, engellenen kişi sayısının da 24 bin 169 olduğunu söyledi.

ORTADOĞU'DAKİ GELİŞMELER

Tuğamiral Aktürk, Ortadoğu'daki gelişmeler kapsamında, İran ile ABD arasında Pakistan'ın ev sahipliğinde yürütülen müzakerelerde sağlanan geçici ateşkese tam olarak uyulmasının, kalıcı barışa ulaşılması adına büyük önem taşıdığına işaret etti.

Aktürk, şöyle devam etti:

"Öte yandan, Gazze'deki soykırımla başlayan ve ardından Lübnan ve Suriye'ye sıçrayan İsrail yayılmacılığı da devam etmektedir. İsrail'in bu saldırıları yalnızca bölgesel güvenliği tehdit etmemekte, aynı zamanda barış çabalarını da sekteye uğratmaktadır. Ayrıca, Lübnan'da bulunan Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nde görevli Fransız askerin hayatını kaybetmesinden üzüntü duyuyor, tüm tarafları Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nün dokunulmazlığına saygı duymaya ve Birleşmiş Milletler personelinin görevlerini tehlikeye atacak adımlardan kaçınmaya bir kez daha davet ediyoruz. Diğer yandan İsrail'in, Gazze Barış Planı'nın insani ve tıbbi yardımların ulaştırılması ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesi bölgede yaşanan insani krizi her geçen gün derinleştirmektedir. Uluslararası toplumun, İsrail yayılmacılığına ve saldırılarına 'dur' demesi gerekmektedir."

EĞİTİM VE TATBİKAT FAALİYETLERİ

Tuğamiral Aktürk, TSK'nin eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de sürdürdüğünü aktardı.

Konya'da düzenlenen Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı'nın 17 Nisan'da tamamlandığını hatırlatan Aktürk, Türkiye ev sahipliğinde Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen ve 20 Nisan'da TCG Alemdar'da icra edilen Seçkin Gözlemci Günü'ne Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun katıldığı Kurtaran Denizaltı Arama-Kurtarma Tatbikatı'nın dün sona erdiğini söyledi.

Tuğamiral Aktürk, TSK'nin katılım sağladığı tatbikatlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"13-30 Nisan tarih aralığında Libya ve Fildişi Sahili'nde düzenlenen Flintlock Tatbikatı'na katılım sağlanmaktadır. Estonya'da bulunan NATO Siber Savunma Mükemmeliyet Merkezi koordinatörlüğünde, 20-24 Nisan'da, yerinden katılımla icra edilen NATO Kilitli Kalkan (Locked Shields) Tatbikatı'na; Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, siber savunma alanında görev ve sorumluluğu bulunan kamu kurum ve kuruluşlarımız ile savunma sanayi firmalarımız 200’den fazla personel ile katılmaktadır. Ayrıca, tatbikat kapsamında işbirliği yaptığımız Azerbaycan ve Bulgaristan personeli de tatbikata ülkemizden katılım sağlamaktadır. 27 Nisan-8 Mayıs'ta İspanya ev sahipliğinde Batı Akdeniz'de Spanish Minex Mayın Harekatı, 27 Nisan-13 Mayıs'ta Norveç'te Steadfast Deterrence tatbikatlarına katılım sağlanması planlanmaktadır. 16 Nisan-3 Haziran'da NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) görevine katılan TCG Amasra mayın avlama gemimizin; denizde durumsal farkındalık faaliyetleri icra etmesi, İtalya ve İspanya'da iki Mayın Karşı Tedbirleri tatbikatına katılması ve üç ülkede altı liman ziyareti gerçekleştirmesi planlanmaktadır."

ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİN FAALİYETLERİ

Tuğamiral Aktürk, personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin, belirlenen ihtiyaçlar ve planlanan takvim doğrultusunda devam ettiğini belirterek, "Bu çerçevede, 2026 Yılı Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri 24 Nisan'da, 2026 Yılı Milli Savunma Bakanlığına Sözleşmeli Bilişim Personeli Temini başvuruları 4 Mayıs'ta sona erecektir" ifadelerini kullandı.

Resmi Gazete'nin 17 Nisan'daki sayısında yayımlanan 7577 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 12'nci maddesi ile Askeralma Kanunu'nda değişiklik yapıldığını hatırlatan Aktürk, bedelli askerlik tutarının 416 bin 361 lira 30 kuruş olduğunu söyledi.

SAVUNMA SANAYİ

Tuğamiral Aktürk, "Liman donatım faaliyetleri tamamlanarak, 17 Nisan'da törenle Türk bayrağı çekilen Yeni Tip Denizaltı Projesi'nin üçüncü denizaltısı Muratreis, 20 Nisan'da ilk seyrine çıkmıştır" ifadesini kullandı.

Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarının karşılanması ve harekat etkinliğinin artırılması amacıyla yürütülen 4 yerli ve milli kıyı römorkörü inşa projesine devam edildiğini hatırlatan Aktürk, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda birinci gemi Gökırmak 23 Şubat'ta, ikinci gemi Fırat 24 Mart'ta, üçüncü gemi Dicle ise 15 Nisan'da denize indirilmiştir. Projenin son gemisi olan Seyhan'ın inşasına planlandığı şekilde devam edilmekte olup yakın zamanda denize indirilmesi planlanmaktadır. Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz tarafından hafta içerisinde başta nüfuz edici bomba (NEB) olmak üzere çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı tamamlanmıştır."

ANKARA'DA DÜŞEN HELİKOPTER

Dün, Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve sert iniş yapan CH-47 ağır genel maksat helikopterine ilişkin "Helikopterde görevli 5 personelimizin sağlık durumu ile ilgili herhangi bir olumsuz durum yoktur. Olayın ardından arama ekipleri derhal bölgeye sevk edilerek gerekli inceleme çalışmalarına başlanmıştır. Konuya ilişkin idari ve teknik süreçler titizlikle yürütülmektedir" denildi.

LİBYA

Libya ve Fildişi Sahili'nde gerçekleştirilen tatbikata Türkiye'nin aktif katılım sağladığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"14 Nisan’da Libya'da düzenlenen açılış törenine Sayın Genelkurmay İkinci Başkanımız onur konuğu olarak iştirak etmiştir. Tatbikat kapsamında bir AKSUNGUR ve bir AKINCI, Dalaman'dan kalkarak kıtalar arası uçuşla Libya'ya intikal etmiştir. Deniz safhasında ise 18 Nisan'da, TCG Gelibolu fırkateynine konuşlu SH-70 helikopteri ve gemide görevli SAT timinin katılımıyla Sirte Deniz Eğitim Sahası'nda Helikopterden Halatla İniş Eğitimi gerçekleştirilmiş, 19 Nisan’da SAT timi ile Libyalı personelin müşterek katılımıyla Gemi Zapt ve Müsadere (VBSS) Eğitimi icra edilmiştir. Ülkemiz, Libya’ya yönelik yaklaşımını 'Tek Ordu, Tek Libya' anlayışı çerçevesinde sürdürmekte, ülkenin batısı ve doğusuyla birlik, beraberlik, barış ve istikrar içerisinde varlığını devam ettirmesini desteklemektedir. Bu doğrultuda öncelik, en geniş diyalog ve uzlaşı temelinde sahadaki istikrar, sükunet ve dengenin korunmasıdır."

"DESTEK FAALİYETLERİ KARARLILIKLA DEVAM ETMEKTEDİR"

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde yürütülen süreçlere destek verildiği ifade edilen açıklamada, Libya'daki tüm taraflarla temas ve iletişimin sürdürüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, şöyle devam edildi:

"Ayrıca Libya'nın savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla eğitim, danışmanlık ve teknik destek faaliyetleri yürütülmekte, bugüne kadar 23 binden fazla Libyalı askeri personel hem Türkiye’de hem de Libya'daki eğitim merkezlerinde eğitilmiştir. Bununla birlikte mayın, el yapımı patlayıcı ve patlamamış mühimmatın imhasına yönelik çalışmalar ile kaçakçılık, yasa dışı göç ve terörle mücadele gibi alanlarda destek faaliyetleri kararlılıkla devam etmektedir."

NATO GENEL SEKRETERİ RUTTE'NİN ZİYARETİ

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüştüğü hatırlatıldı.

Görüşmede, "müttefiklik ilişkilerinin güçlendirilmesine" yönelik önemli başlıklar ele alındığı bilgisi verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizin 2027 yılı savunma harcamalarını NATO’nun Lahey hedeflerine yaklaştırmasından duyulan memnuniyet ifade edilmiş, NATO Çok Uluslu Kolordu çalışmaları ele alınmıştır. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte tarafından, Türk hava sahasının güvenliği ile Türkiye'nin hava savunma sistemlerinin NATO Entegre Hava ve Füze Savunması (IAMD) mimarisiyle başarılı entegrasyonu vurgulanmıştır. Bunun yanı sıra, Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştirilecek 'Savunma Sanayii Forumu'nun, müttefikler arasında savunma sanayisi alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine sağlayacağı katkı teyit edilmiştir."