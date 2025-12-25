MSB'den Libya uçağı ve İHA'lar hakkında açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, 50'nci yılı dolayısıyla Aselsan'da düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Aktürk, 23 Aralık'ta Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından Libya'ya dönüş sırasında meydana gelen uçak kazasında şehit olan Libya Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı ve beraberindeki askeri heyet üyeleri ile uçuş ekibine rahmet, Libya halkına başsağlığı diledi.

Aktürk, "Son bir haftada barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama-tarama, mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, Münbiç'te imha edilen 5 kilometre tünel ile birlikte, Suriye Harekat Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 737 kilometre olmuştur" değerlendirmesinde bulundu.

DÜŞEN LİBYA UÇAĞI

MSB tarafından bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarının gündemdeki sorularına ilişkin açıklamalarda bulunuldu.

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki 4 kişilik askeri heyet ile 3 mürettebatın içinde bulunduğu uçağın düşmesine ilişkin sorular üzerine Bakanlık tarafından, Ankara'dan Trablus'a gitmek üzere havalanan Falcon-50 tipi uçağın elektrik arızası nedeniyle acil durum ilan ettiği, bunun üzerine Esenboğa Havalimanına geri dönüş prosedürleri başlatıldığı anlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uçakla radar temasının kesilmesi üzerine, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki insansız hava aracı (İHA), bir CN-235 uçağı ve bir arama kurtarma helikopterinin derhal bölgeye sevk edildiği belirtilerek, şu bilgiler verildi:

"Arama çalışmaları sonucunda, uçağın enkazına Ankara'nın Haymana ilçesi kırsalında ulaşılmış, uçakta bulunan Libya Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, beraberindeki askeri heyet üyeleri ve uçuş ekibinin tamamının hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Enkaz alanında uçuşa ait kara kutuya da ulaşılmış ve teknik inceleme süreci başlatılmıştır. 24 Aralık'ta Libya'dan gelen resmi heyetle birlikte Sayın Genelkurmay Başkanımız ve Kuvvet Komutanlarımız ile Jandarma Kriminal Başkanı tarafından enkaz bölgesinde incelemelerde bulunulmuştur. Kazanın meydana geliş nedeni, devletimizin ilgili kurumları tarafından Libya makamlarıyla işbirliği içerisinde tüm yönleriyle ve titizlikle incelenmektedir. Meydana gelen elim uçak kazasında şehit olan Libya Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, beraberindeki askeri heyet üyeleri ve uçuş ekibine bir kez daha Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Libya halkına başsağlığı ve sabır diliyoruz."

DÜŞEN VE DÜŞÜRÜLEN İHA'LAR

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, düşen ve düşürülen İHA'lara ilişkin sorular üzerine, 15 Aralık'ta Karadeniz yönünden hava sahasına yaklaşan bir İHA'nın tespit edilmesinin ardından F-16'lar tarafından takip edilerek güvenli bölgede kontrollü bir müdahaleyle vurularak düşürüldüğü hatırlatıldı.

Havada vurularak imha edilen İHA'nın enkazına, çok küçük parçalara ayrılarak geniş bir alana dağılması sebebiyle henüz ulaşılamadığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı: