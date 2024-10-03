MSB'den Lübnan'daki Türk vatandaşları hakkında açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Lübnan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin işlemlerin tamamlandığını duyurdu.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Salonu'nda haftalık bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Toplantıda, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının yoğunlaşmasının ardından ülkede bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin son gelişmeler paylaşıldı.

Buna göre, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, öncelikle vatandaşlarımız olmak üzere yabancı ülke vatandaşlarının da Lübnan'dan tahliyesine yönelik planlama ve hazırlıklarını tamamlamıştır" denildi.

BÖLGESEL SAVAŞ İHTİMALİ

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İsrail'in Lübnan'a saldırısı sonrası İran'ın da İsrail'i füzelerle vurması üzerine oluşan gerginliğin bölgesel bir savaşa dönüşme ihtimaliyle ilgili sorulara şu yanıtları verdi:

"Millî Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak ülkemizin savunma ve güvenliğine yönelik bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor, çok boyutlu bir güvenlik stratejisi ile değerlendiriyor, alınması gereken tedbirleri alıyoruz. İsrail’in insanlık dışı ve uluslararası hukuku hiçe sayan saldırıları uluslararası güvenliği, küresel ve bölgesel istikrarı tehdit etmeyi sürdürmektedir. Gelinen durum, İsrail saldırılarının Gazze ile sınırlı kalmayacağı, bölge geneline yayılacağı endişemizin ne kadar haklı olduğunu göstermiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; bekamıza yönelen veya yönelebilecek her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye muktedirdir."

LÜBNAN'DAKİ TAHLİYE İŞLEMLERİ

Bakanlık kaynakları, Lübnan'daki Türk vatandaşlarının tahliye edilip edilmeyeceğine dair sorular üzerine şunları söyledi:

"Daha önce birçok tahliye harekâtını başarıyla icra eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, öncelikle vatandaşlarımız olmak üzere yabancı ülke vatandaşlarının da Lübnan’dan güvenli bir şekilde tahliyesine yönelik planlama ve hazırlıklarını tamamlamıştır. Halihazırda Lübnan’da yaşanan gelişmeler Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak yakından takip edilmektedir. Tahliyenin başlaması durumunda gerekli bilgilendirme devletimizin ilgili kurumları tarafından yapılacaktır."

"KALICI ÖNLEMLER ŞART"

Zeki Aktürk ise İsrail'in saldırılarına ilişkin "Bölgemizdeki krizin yayılmasına yönelik bu saldırıların durdurulması için kalıcı önlemlerin alınması şarttır. Yerlerinden edilen masum insanlar, öldürülen çocuklar ve insani yaşam şartlarından mahrum bırakılanlar karşısında bu endişe verici şiddeti izlemeye devam eden uluslararası toplumu bir kez daha göreve çağırıyoruz" dedi.