MSB'den NATO karargâhlarıyla ilgili açıklama, Perinçek'in İsrail iddiasına yanıt

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haftalık basın toplantısında NATO karargâhlarıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Toplantıda, NATO ve NATO dışı çok uluslu Deniz Karargâhları ile Adana’da yapım çalışmaları devam eden Çok Uluslu Kolordu Karargâhı hakkında şu ifadeler kullanıldı:

"NATO planlarında, bölgesel bir Türk Kolordu Karargâhı tarafından ülkemizin savunmasının NATO kuvvetleri ile koordinesi ve gerektiğinde görevlendirilecek olan kuvvetlerin emir ve komutasının yürütülmesi planlanmıştır. Bahse konu karargâhın çok uluslu bir yapıya dönüştürülmesi millî makamlar tarafından uygun görülerek MNC-TÜR kurulumu 2024 yılında NATO makamlarına bildirilmiştir. Karargâh kurulum faaliyetlerine devam edilmekte olup sadece çekirdek personel atamaları yapılmıştır ve çokuluslu karargâh statüsü henüz onaylanmamıştır."

MCC, NATO İLE İLGİLİ DEĞİL

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta ateşkesi sağlamak için kurulan Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu Deniz Unsur Komutanlığının (MCC) ise NATO ile ilgisi olmayan bir çok uluslu girişim olduğu kaydedildi ve şu ifadelere yer verildi:

"Bu girişim kapsamında oluşturulan Çok Uluslu Ukrayna Kuvvetinin (MNF-U), Fransa’da (Paris) çekirdek personel ile teşkil edilen operatif karargâh üzerinden yönetilmesi planlanmaktadır. Bu kuvvetin Deniz Unsur Komutanlığı (MCC) görevi güvenlik ve istikrarın korunması, bölgesel sahiplik ilkesinin sürdürülmesi ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile tesis edilen dengenin muhafazası amacıyla ülkemiz tarafından yürütülecektir."

MSB, 11 Kasım 2025'te Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait C-130 tipi askerî kargo uçağının Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüşü sırasında Gürcistan-Azerbaycan sınırı yakınlarında düşen ve 20 askerin hayatını kaybettiği kazayla ilgili iddialara da yanıt verdi.

PERİNÇEK'İN İDDİALARINA YANIT

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e, adını geçirmeden yanıt veren MSB'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Bir siyasi parti genel başkanı tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan ve siyasi saiklerle yapılan açıklamalar, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir dezenformasyondur. Hiçbir somut veriye dayanmayan söz konusu ifadeler, Türk Silahlı Kuvvetlerimizi kamuoyunda yıpratmaya yönelik asılsız iddialar içermekte, yapılan resmî açıklamalar kasten çarpıtılmaktadır. Özellikle Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen ve 20 kahraman silah arkadaşımızın şehit olduğu olayla ilgili, şehit sayımızın dahi yanlış ifade edildiği vahim ve dayanaktan yoksun ifadeler art niyetli bir yaklaşımın ürünüdür. Düşen C-130 uçağımız ile ilgili olarak derhâl başlatılan teknik inceleme tüm boyutlarıyla ve titizlikle yürütülmektedir. Hazırlanacak nihai rapor, ilgili süreçlerin tamamlanmasının ardından kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır. Konuya ilişkin suç duyurusunda bulunulmuş ve yasal işlem başlatılmıştır."

Doğu Perinçek, kaza geçiren uçağı İsrail'in vurduğunu, 34 askerin yaşamını yitirdiğini ve buna ilişkin raporun gizlendiğini öne sürmüştü.

İSRAİL MESAJI

MSB, İsrail'in Lübnan ve Gazze'deki saldırılarıyla ilgili ise şu mesajı paylaştı:

"Öte yandan İsrail’in; Lübnan’daki uluslararası hukuk ve insancıl hukukun ihlali niteliğindeki saldırılarıyla üç Birleşmiş Milletler barış gücü personeli hayatını kaybetmiştir. İsrail ayrıca, Suriye’nin güneyindeki saldırılarıyla ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüğünü ihlal etmeye, Batı Şeria’da yasa dışı yerleşim faaliyetlerine ve Gazze’yi hedef alan saldırılarına da devam etmektedir."