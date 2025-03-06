MSB'den, Öcalan'ın çağrısına ilişkin açıklama ve Özgür Özel'e dava

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık bilgilendirme toplantısında PKK lideri Abdullah Öcalan'ın örgütüne yaptığı ateşkes ve silah bırakma çağrısı işe PKK'nin ateşkes ilan etmesini değerlendirdi.

Bakanlık kaynakları, basın mensuplarının soruları üzerine konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“27 Şubat’ta terör örgütüne, silahları bırakma ve örgütü lağvetme ile ilgili bir çağrı yapılmıştır. Örgütün; terörle bir yere varılamayacağını, ömrünü tamamladığını ve kendisini feshetmekten başka çaresinin olmadığını geç de olsa anlaması kayda değerdir.

Yapılan çağrıda olduğu gibi PKK ve onunla iltisaklı tüm grupların; terör faaliyetlerine son vermesi, kendini feshetmesi ve derhâl koşulsuz olarak silah bırakarak silahlarını teslim etmesi gerekmektedir.

'ATEŞKES, KAFA KARIŞIKLIĞI YARATIYOR'

Metinde yer almayan ateşkes gibi hususlar gündeme getirilerek kafa karışıklığı yaratılmaya çalışılmamalıdır. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi, sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına müsaade edilmeyecek; temkinli ve akılcı bir yaklaşım esas alınacaktır.

Terörle mücadelede elde edilen başarıda en büyük paya sahip olan aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin ailelerinin yeri, her zaman başımızın üzerindedir. Devletimiz aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerine daima sahip çıkacak, uğruna can verdiğimiz değerlerimizi korumaktan asla geri durmayacaktır.”

ÖZGÜR ÖZEL'E DAVA

Bakanlık kaynakları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarının ardından Kuvvet Komutanlarının dava açıp açmadığına dair sorular üzerine ise şunları söyledi:

“Kuvvet Komutanlarımızın şahsını ve genel olarak Milli Savunma Bakanlığımızı hedef alan açıklamaların kabul edilemez olduğunu ve tüm yasal hakların kullanılacağını geçen hafta ifade etmiştik. Bu kapsamada Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlarımız ile Genelkurmay Başkanımız ve Milli Savunma Bakanımız ayrı ayrı manevi tazminat davası açmıştır.”