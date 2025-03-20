MSB'den PKK'ye: Kongre tarihini bir an önce açıklamalı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Bakanlık'ta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kaynaklar, Suriye'nin aciliyet gerektiren ihtiyaçlarının tespiti ve çözümü noktasında karşılıklı olarak Savunma Bakanlıklarında askeri danışman ve irtibat personeli görevlendirilebileceğini belirtti.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Suriye halkının refahı, istikrarı ve güvenliği bağlamında Türkiye olarak her türlü desteğe hazırız ve bunun için çalışıyoruz. Daha önce ifade ettiğimiz gibi Suriye'de görev yapan unsurlarımızın gelişen yeni durumlara göre konuş değişiklikleri söz konusu olabilir demiştik. Bu kapsamda faaliyetlerimiz devam etmektedir. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta Sayın Bakanımız, Dışişleri Bakanımız ve MİT Başkanımız Suriye'ye bir ziyaret yapmışlardı. Bu ziyaret de tamamıyla Suriye'nin tamamında istikrar ve güvenliğin tesis edilmesi için bizim onlara sağlayabileceğimiz desteği görüşmek üzere yapılan bir ziyaretti. Burada da bölgesel güvenliğe yönelik son gelişmeler ele alınmıştır. Ayrıca Türkiye olarak, yeni Suriye Hükümetinin SDG ile vardığı mutabakat ile ilgili sahada yapılması gerekenlere yönelik beklentilerimiz ve çekincelerimiz muhataplarımıza iletilmiştir."

ÖCALAN'IN ÇAĞRISI

Bakanlık kaynakları ayrıca, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrıya ilişkin, "Terör örgütü tüm uzantılarıyla birlikte faaliyetlerine son verdiği, kendini feshettiği, koşulsuz olarak silah bıraktığı, silahları teslim edeceği kararını alacağı kongre tarihini bir an önce açıklamalıdır" ifadesini kullandı.