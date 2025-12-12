MSB'den SDG açıklaması: Zaman kazanma çabaları boşuna

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Aktürk, "4-12 Aralık tarihleri arasında 4 PKK'lı terörist teslim olmuş, sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama tarama, mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, Suriye harekat alanlarında imha edilen tünel uzunluğu Münbiç'te imha edilen 4 kilometre tünelle 732 kilometreye ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

SDG AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığınca, basın bilgilendirme toplantısının ardından gündemdeki sorulara ilişkin açıklama da yapıldı.

Suriye'deki son durum ve SDG'nin 10 Mart Mutabakatı'na ilişkin sürecin sorulması üzerine şu açıklama yapıldı:

"Bu konudaki duruşumuzu Sayın Bakanımız dün Meclis Genel Kurulu'nda icra edilen bakanlığımızın bütçe görüşmelerinde açık olarak ifade etmiştir. Bunun yanında SDG terör örgütünün 10 Mart Mutabakatı'na rağmen Suriye ordusuna entegre olmak yerine faaliyetlerine devam etmesi Suriye'de tesis edilmeye çalışılan istikrar ve güven ortamına zarar vermeyi sürdürmektedir. Bazı ülkelerin eylem ve söylemleri ile terör örgütü SDG'yi entegre olmama, silah bırakmama konusunda cesaretlendirdiği görülmektedir. SDG terör örgütünün 10 Mart Mutabakatı çerçevesinde, Suriye ordusuna birlik olarak değil, ferdi olarak entegre olmasını beklediğimizi daha önce de ifade ettik. SDG terör örgütünün zaman kazanma çabaları da boşunadır. Entegrasyondan başka seçenek sonuç vermeyecektir."

TSK'nin tahkimat görüntülerine ilişkin şunlar kaydedildi:

"Geçtiğimiz hafta içerisinde TSK'nin Suriye'deki rutin faaliyetlerine ilişkin görüntüler üzerinden operasyon hazırlığı yapıldığına dair iddialar gündeme getirilmiştir. Görüntülere yansıyan faaliyetlerimiz rutin birlik değişim faaliyetleridir. Burada asıl takip edilmesi gereken, TSK'nin hareketliliğinden ziyade, terör örgütü SDG'nin durumu ve Suriye ordusunun faaliyetleridir."

TOM BARRACK'IN İFADELERİ

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın açıklamalarına ilişkin sorular üzerine yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizin hava savunma kabiliyetini yerli ve milli sistemlerle güçlendirmeye yönelik çalışmalarımız planlandığı şekilde sürmektedir. Son günlerde gündeme getirilen S-400 Hava Savunma Sistemi ile ilgili yeni bir gelişme bulunmamaktadır. F-35 tedarikine ilişkin ABD'li muhataplarımızla yürütülen diplomatik temas ve görüşmeler sürmekte, F-35 tedariki konusundaki yaptırım ve engellerin kaldırılması ve ülkemizin programa yeniden dahil edilmesi için istişareler devam etmektedir. F-35 projesine yönelik sürecin, müttefiklik ruhu çerçevesinde, karşılıklı diyalog ve yapıcı istişareyle ele alınmasının iki ülke ilişkilerine olumlu katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir."

EUROFİGHTER TYPHOON UÇAĞI AÇIKLAMASI

Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarikine ilişkin sorular üzerine, "Sayın Cumhurbaşkanımızın imza töreninde ifade ettiği gibi Birleşik Krallık'tan tedarik edilecek yeni üretim uçakların teslimatı başlayıncaya kadar ara çözüm olarak Katar ve Umman'dan 12'şer adet uçak alınması planlanmaktadır. Katar'dan alınacak uçaklar sözleşmenin imzalanmasını müteakip, Umman'dan tedarik edilecek uçaklar ise yapılması planlanan modernizasyon faaliyetlerinin ardından ülkemize getirilecektir" denildi.