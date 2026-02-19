MSB'den 'SDG' açıklamasında 'başka bir ihtimal yok' mesajı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler (MEBS) Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda haftalık basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin NATO'ya katılışının 74'üncü yıl dönümünü kutlayan Aktürk, "İttifaka katılımından bu yana üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getiren ülkemizin, NATO'nun güçlü, güvenilir ve etkin bir üyesi olarak Avrupa-Atlantik bölgesinin savunma ve güvenliğine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da katkı sunmaya devam edeceğini vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL'İN BATI ŞERİA'DAKİ FAALİYETLERİNİ GENİŞLETMEYİ AMAÇLAYAN KARARI HÜKÜMSÜZ"

Aktürk, İsrail hükümetinin işgali altındaki Batı Şeria'da egemenliğini dayatmayı ve yerleşim faaliyetlerini genişletmeyi amaçlayan son kararının uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu ve hükümsüz olduğunu dile getirdi. Aktürk, "İsrail'in, Filistin toprakları üzerinde fiili durum yaratma girişimlerine karşı uluslararası toplumu kararlı bir duruş sergilemeye davet ediyoruz. Ayrıca, İsrail'in ateşkes ihlalleri ve insani yardımları kesintiye uğratmasının, barış sürecine zarar verdiğini ve bölgedeki istikrarsızlığı derinleştirdiğini bir kez daha vurguluyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in hafta boyu bulunduğu temaslara ilişkin bilgi veren Aktürk, Güler'in bugün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Türkiye'ye gelen NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanı'nı kabul edeceğini ve 25 Şubat'ta Ankara'da gaziler ile şehit ve gazilerin aileleriyle iftar yemeğinde bir araya geleceğini belirtti.

"HEYET YUNANİSTAN DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KARARGAHI'NI ZİYARET ETMEKTE"

Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı başkanlığında Somali Deniz Görev Grubu'nun, Somali’de icra edeceği görevler ile Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı emrinde görevlendirilecek Amfibi Deniz Piyade Bölüğü ve İstihkam unsurları faaliyetlerinin yerinde incelenmesi amacıyla 10-13 Şubat tarihlerinde Somali'yi ziyaret ettiğini dile getiren Aktürk, Aktürk, "Türkiye ile Yunanistan arasında tesis edilen Güven Artırıcı Önlemler kapsamında; Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan bir heyet, 17-19 Şubat tarihleri arasında Atina'da Yunanistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nı ziyaret etmektedir" dedi. Aktürk ayrıca, Türkiye-Bulgaristan Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı'nın 24-26 Şubat tarihlerinde Türkiye'de yapılacağını bildirdi.

SDG AÇIKLAMASI

MSB'den Suriye'deki son duruma ilişkin yapılan açıklamada, "Suriye hükümeti ve SDG arasındaki entegrasyon sürecinin hızlı bir şekilde tamamlanmasını bekliyor, halihazırda sahadaki gelişmeleri yakından takip ederek ülkemizin menfaatleri doğrultusunda gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Entegrasyonun Suriye'nin üniter yapısını, tek devlet, tek ordu ilkesini güçlendirecek şekilde gerçekleşmesinden başka bir ihtimalin söz konusu olmadığını hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

YUNANİSTAN'IN GİRİT'TEKİ HİDROKARBON FAALİYETLERİ

Yunanistan ile ABD’li Chevron şirketi arasındaki anlaşmaya ilişkin MSB'den yapılan açıklamada şu değerlendirme yapıldı:

"Yunanistan'ın, Girit'in güneyindeki hidrokarbon sahalarında tek taraflı olarak uluslararası şirketler ile yürüttüğü faaliyetler doğrudan ülkemizin deniz yetki alanlarını etkilememekle birlikte uluslararası hukuka ve iyi komşuluk ilişkilerine aykırılık teşkil etmektedir.

Libya ile ülkemiz arasındaki 2019 tarihli Deniz Yetki Alanlarına İlişkin Mutabakat Muhtırasına ve Libya'nın 27 Mayıs 2025 tarihinde Birleşmiş Milletler’e bildirdiği deniz yetki alanları hilafına yürütülmeye çalışılan bu hukuksuz faaliyetin karşısındayız. Yunanistan'ın bu tek taraflı ve hukuksuz faaliyetlerine karşı Libya makamlarının girişimlerde bulunması için gerekli desteği sağlamaya devam ediyoruz."