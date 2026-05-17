MSB'den seferberlik çağrısı iddialarına dair açıklama

MSB, sosyal medyada yer alan "vatandaşların bazılarına seferberlik emri gönderildiği" yönünde paylaşımlara ilişkin açıklamasında "2026 Yıldırım Serisi Seferberlik tatbikatları toplam 7 bin 686 yedek personelin katılımı ile eylül-ekim ayları içerisinde icra edilecektir" denildi. Açıklamada Yıldırım Serisi Seferberlik tatbikatlarının her yıl rutin olarak icra edildiği hatırlatıldı.

Güncel
  17.05.2026 09:56
  Giriş: 17.05.2026 09:56
  Güncelleme: 17.05.2026 10:00
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medyada yer alan "vatandaşların bazılarına seferberlik emri gönderildiği" yönünde paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yıldırım Serisi Seferberlik tatbikatlarının her yıl rutin olarak icra edildiği anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"2026 Yıldırım Serisi Seferberlik tatbikatları ise toplam 7 bin 686 yedek personelin katılımı ile eylül-ekim ayları içerisinde icra edilecektir. Bu tatbikatlara görevlendirilen personele 15 Mayıs 2026 tarihinde sistemde kayıtlı mobil telefonlarına bilgilendirme mesajı (SMS) gönderilmiştir."

