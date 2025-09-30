MSB'den Sumud Filosu'na ilişkin açıklama: İhtiyaç duyulursa insani yardım görevlerine katkı sağlayacağız

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz'e açılan Küresel Sumud Filosu'na ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından "Doğu Akdeniz’deki insani yardım faaliyetleri" başlığıyla paylaşılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye uluslararası hukuk ve insani değerler çerçevesinde, halihazırda Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetlerinin güvenli şekilde yürütülmesini yakından takip etmektedir. Bu kapsamda bölgede çeşitli eğitim ve faaliyetlerde rutin çalışmalarını sürdüren gemilerimiz ile arama kurtarma kabiliyetimiz, ihtiyaç duyulması halinde ilgili kurumlarımız ve uluslararası taraflarla koordinasyon içinde insani yardım görevlerine katkı sağlayacaktır. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi insani değerlerin korunması ve masum sivillerin güvenliği için her yerde ve her koşulda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edecektir."

RİSKLİ BÖLGEYE GİRMEK ÜZERE

Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye 3 gün içinde ulaşması planlanıyor. Filonun Facebook hesabından dün yapılan açıklamada, "Filo 2 gün içinde yüksek riskli bölgeye girecek" denilerek küresel dayanışma çağrısı yapılmıştı.

GAZZE'YE DOĞRU TOPLU ŞEKİLDE ÇIKAN EN BÜYÜK FİLO

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok sayıda insani yardım bulunuyor. Bu, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.