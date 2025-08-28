MSB'den Suriye açıklaması: Eğitim merkezleriyle ilgili Türkiye gereken katkıyı sağlayacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Suriye'deki durum ile ilgili açıklama yaptı.

"Türkiye, Suriye'nin; toprak bütünlüğünü ve egemenliğini koruyan, bölücü unsurlara geçit vermeyen merkezi bir yönetim modeliyle istikrara kavuşacağına inanmaktadır" denilen açıklamada, "Suriye hükümeti ülkedeki her türlü etnik ve mezhepsel gruba eşit mesafede yaklaşma niyetiyle çalışmalarını sürdürmektedir" ifadeleri kullanıldı.

"Suriye'nin istikrarı, Türkiye'nin güvenliğiyle doğrudan bağlantılıdır ve bu doğrultuda atılan her adım bölge barışına katkı sağlamaktadır" ifadesi kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"13 Ağustos 2025 tarihinde Suriye ile imzalanan ‘Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası’ çerçevesinde, Suriye Silahlı Kuvvetlerinin kapasitesini artırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri devam etmektedir. Bu kapsamda, Suriye’nin talepleri doğrultusunda kurulması planlanan eğitim merkezleriyle ilgili olarak Türkiye gereken katkıyı sağlayacaktır."

Açıklamada, "Türkiye, Suriye Hükümetinin kendi birlik ve bütünlüğünü korumak için alacağı her türlü tedbire destek verecektir" ifadelerine yer verildi.