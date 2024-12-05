MSB'den Suriye açıklaması: "İç dinamiklerden kaynaklanan sorunlar"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, son günlerde Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin "Bölgede istikrarın sürdürülmesine yönelik birliklerimizce tüm tedbirler alınmakta, bölgedeki muhataplarımızla yakın işbirliği ve koordinasyona devam edilmektedir" dedi.

Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında, iç ve dış gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Zap'ta 'kilidin kapatıldığını' belirten Aktürk, "Terörle mücadelesini kesintisiz bir şekilde sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, son bir haftada 53, 1 Ocak'tan bugüne kadar 1392'si Irak'ın, 1272'si Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 2 bin 664 teröristi etkisiz hale getirmiş, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetleri kapsamında teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizat ele geçirmiştir" ifadelerini kullandı.

SURİYE'DE YAŞANAN ÇATIŞMALAR

Tuğamiral Aktürk, cihatçıların Halep bölgesinde başlattığı faaliyetler ve buna bağlı gelişmeler hakkında da konuştu.

Aktürk, şunları kaydetti:

"Bölgede istikrarın sürdürülmesine yönelik birliklerimiz tarafından gerekli tüm tedbirler alınmakta, sürecin en başından itibaren bölgedeki muhataplarımızla yakın iş birliği ve koordinasyona devam edilmektedir. Yaşanan son gelişmeler ve ortaya çıkan durum, muhalefetin talepleri ve rejimin bunları dikkate almaması nedeniyle uzun süredir çözülemeyen ve Suriye'nin iç dinamiklerinden kaynaklanan sorunlardır.

Bu kapsamda, Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerinde yapmış olduğumuz mutabakatlara uyduğumuzu, muhataplarımızdan da uymalarını beklediğimizi, Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediğimizi, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bölgemizin güvenliğine yönelik ağır tehdit oluşturan PKK/YPG terör örgütünün bölgedeki istikrarsızlıktan faydalanmasına izin vermeyeceğimizi ve bölgede varlık gösteren terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuzun net olduğunu bir kez daha vurguluyoruz."

SINIRDAN YASA DIŞI GEÇİŞ

Tuğamiral Aktürk, "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9'u terör örgütü mensubu olmak üzere 177 şahıs yakalanmış, 2 bin 251 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13 bin 304'e, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 92 bin 730'a yükselmiştir" bilgisini paylaştı.