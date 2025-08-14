MSB'den Suriye açıklaması: SDG'nin tavırları süreci akamete uğratıyor

Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye’deki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakanlık kaynaklarına göre, SDG, geçici Suriye hükümeti ile Mart ayında imzalanan mutabakatın hiçbir şartını yerine getirmedi, aksine Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini bozacak eylemlerini sürdürdü. 8 Ağustos’ta Haseke'de düzenlenen bir konferansta dile getirilen söylemler de kaynaklarca mutabakatın açık ihlali olarak değerlendirildi.

"SURİYE İLE ASKERÎ İŞBİRLİĞİ"

13 Ağustos 2025’te, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Suriye Savunma Bakanı arasında imzalanan “Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası” ile iki ülke arasında askerî işbirliğinde yeni bir döneme girildiğini belirten MSB kaynakları, bu mutabakatın Suriye’nin "terörle mücadelesine" destek amacı taşıdığını belirtti.

Mutabakat kapsamında, askerî eğitim ve danışmanlık faaliyetleri, bilgi ve tecrübe paylaşımı, savunma ihtiyaçları doğrultusunda teçhizat ve lojistik desteğin sağlanması ile teknik destek ve eğitim gibi alanlarda işbirliği yapılması planlanıyor.

Bakanlık açıklamasında, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübesiyle Suriye’nin savunma ve güvenlik kapasitesini artırmaya devam edeceğiz" denildi.

"TSK’YA YÖNELİK DEZENFORMASYONA KARŞI HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI"

MSB kaynakları ayrıca, terfi eden TSK personeline yönelik diploma iddialarına da tepki gösterdi. Açıklamada, bu tür haberlerin “TSK’yı hedef alan maksatlı ve sistematik dezenformasyon çabaları” olduğu savunuldu.

Bakanlık, "Gerçek dışı, yıpratmaya yönelik bu haberler ahlaki ve etik değerlerle bağdaşmamaktadır. TSK’nın itibarını zedelemeye çalışan bu girişimlere karşı kurumsal ve şahsi olarak hukuki süreçler ivedilikle başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.