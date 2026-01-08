MSB'den Suriye açıklaması: Talep edilirse Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), HTŞ öncülüğünde kurulan Şam'daki geçici hükümetin Halep'teki SDG mevzilerine yönelik saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

"OPERASYONLARI SURİYE ORDUSU YAPIYOR"

MSB Sözcüsü, Şam yönetiminin Halep'te SDG güçlerinin kontrolünde bulunan Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine yönelik saldırıları kendi özgücüyle gerçekleştirdiğini "Operasyonlar tamamıyla Suriye Ordusunca gerçekleştirilmektedir" sözleriyle ifade etti.

Açıklamada, "Suriye’nin güvenliği bizim güvenliğimizdir, gelişmeler yakından takip edilmektedir" denildi.

"TÜRKİYE GEREKLİ DESTEĞİ SAĞLAR"

MSB, Şam yönetiminin talep etmesi halinde Türkiye'nin operasyonlara destek verebileceğini belirterek "Ülkemiz, Suriye'nin birliği, toprak bütünlüğü temelinde terör örgütleriyle mücadelesini desteklemektedir. Suriye'nin talep etmesi halinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.