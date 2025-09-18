MSB'den Suriye açıklaması: TSK ne zaman geri çekilecek?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'deki varlığının "sınır güvenliğimizin tamamen sağlanması ve terör tehdidinin tümüyle ortadan kalkması durumunda" sona erdirileceği belirtildi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık'ta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Aktürk, "Son bir hafta içinde 1 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama tarama, mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, teröristlere ait ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiş, Suriye harekat alanlarındaki Tel Rıfat ve Münbiç'te imha edilen tünel uzunluğu 605 kilometreye ulaşmıştır" ifadesini kullandı.

Son bir hafta içinde sınırlarda 540 kişinin yakalandığı bilgisini veren Aktürk, "1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 677 olmuştur. Son bir haftada engellenen 864 şahıs ile birlikte bu yıl içinde engellenen kişi sayısı da 50 bin 308'e ulaşmıştır. Yine, bu hafta içinde Van ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde toplam 22 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" diye konuştu.

BAŞVURU TARİHLERİ

Personel ve askeri öğrenci işlemlerinin planlanan takvime uygun şekilde devam ettiğini dile getiren Aktürk, "15 Eylül'de başlayan 2025 Yılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Erbaş Er Temini başvuruları 29 Eylül'e, Türk Silahlı Kuvvetleri 2025 Yılı Hukuk Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini başvuruları ise 15 Ekim'e kadar yapılabilecektir" ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklı, haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TSK'NİN SURİYE'DEKİ DURUMU

Suriye'deki son gelişmelerin ardından TSK'nin durumunda bir değişiklik olup olmadığına dair sorulara şu yanıtı verdi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de ülkemizin ve sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, terörle mücadele etmek ve terör koridorunu engellemek üzere uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında bulunmaktadır. Birliklerimizin Suriye'den geri çekilmesi ancak, sınır güvenliğimizin tamamen sağlanması ve terör tehdidinin tümüyle ortadan kalkması durumunda yeniden değerlendirilebilecek bir konudur."

S-400 HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ

Bakanlık kaynakları, "Rusya'nın S-400 hava savunma sistemlerini geri istediğine" dair basında yer alan haberlere ilişkin, "S-400 Hava Savunma Sistemleri envanterimizdedir. S-400 konusundaki duruşumuzda bir değişiklik bulunmamaktadır" dedi.

Güney Kıbrıs'ın İsrail'den hava savunma sistemi tedarik ettiğine yönelik haberlerle ilgili ise Bakanlık kaynakları, şunları söyledi:

"GKRY'nin İsrail'den Hava Savunma Sistemi tedarik ettiğine yönelik basında yer alan haberleri yakından takip ediyoruz. GKRY'nin devam eden silahlanma gayretlerinin ve Ada'daki barış ve istikrarı zedeleyecek faaliyetlerinin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Ada'daki dengeleri bozmaya yönelik her türlü girişim dikkatle izlenmekte, KKTC'nin güvenlik ve huzuru için gerekli tüm tedbirler alınmaktadır. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de KKTC'nin yanında ve destekçisidir. Kıbrıs Türk halkı da Türkiye'nin güvencesi altındadır."