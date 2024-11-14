MSB'den 'Suriye'nin kuzeyine kara harekatı olacak mı?' sorusuna yanıt

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Salonu'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bilgilendirme toplantısı ardından gündemdeki gelişmelerle ilgili sorulara yanıt verdi.

"ZAMANI GELİNCE GEREKEN YAPILIR"

Bakanlık kaynakları, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Güney sınırlarımızla ilgili açığı kapatacağız" şeklindeki sözlerinden sonra Suriye’nin kuzeyine yeni bir kara harekatı yapılıp yapılmayacağına dair sorular üzerine şunları kaydetti:

"Ülkemizin ve hudutlarımızın güvenliği için uluslararası hukuk ve meşru müdafaa açısından operasyon/harekat yapmak Türkiye'nin en doğal hakkıdır. Bu konuda ne lazımsa bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yaparız. Ülkemizi ve milletimizi tehdit eden terörün kaynağı nerede olursa olsun daha önce yaptığımız gibi yine yeri ve zamanı gelince gereken yapılır. Bizim için önemli olan halkımızın ve ülkemizin güvenliği ile ülkemizin hak ve menfaatlerini korumaktır ve bunda da kararlıyız."